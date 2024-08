Bad Tatzmannsdorf triumphiert gegen Deutsch Kaltenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:33

In einem unterhaltsamen Spiel der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich Bad Tatzmannsdorf überzeugend mit 3:1 gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn durch. Von Anfang an zeigte die Heimmannschaft ihre Entschlossenheit, das Spiel zu dominieren, und ging früh in Führung. Trotz eines hartnäckigen Kampfes der Gäste aus Deutsch Kaltenbrunn, die sich auch von einer roten Karte nicht unterkriegen ließen, konnte Bad Tatzmannsdorf das Spiel letztlich für sich entscheiden.

Frühe Führung für Bad Tatzmannsdorf dank Doppelschlag

Gleich in der vierten Minute sorgte Ivan Cecura für den perfekten Start für Bad Tatzmannsdorf, als er den Ball im Netz versenkte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Der frühe Treffer gab den Hausherren Rückenwind und sie setzten Deutsch Kaltenbrunn weiterhin unter Druck.

Die Gastgeber ließen nicht lange auf das nächste Tor warten. In der 14. Minute erhöhte Luka Grgic auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung konnte Bad Tatzmannsdorf beruhigt weiter spielen und ihre Dominanz auf dem Platz demonstrieren. Die Gäste aus Deutsch Kaltenbrunn hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten in der ersten Halbzeit keinen nennenswerten Akzent setzen. Der Halbzeitstand von 2:0 spiegelte die Überlegenheit von Bad Tatzmannsdorf wider.

Deutsch Kaltenbrunn kämpft sich zurück, aber Bad Tatzmannsdorf bleibt standhaft

In der zweiten Halbzeit versuchte Deutsch Kaltenbrunn, mehr Druck aufzubauen, doch das Blatt wendete sich zu ihren Ungunsten, als Fran Rozmaric in der 62. Minute wegen Beleidigung eine rote Karte erhielt. Diese numerische Unterlegenheit erschwerte die Aufgabe für die Gäste noch zusätzlich.

Trotz der roten Karte zeigte Deutsch Kaltenbrunn Moral und schaffte es, in der 67. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Jochen Hafner war der Torschütze und brachte damit wieder etwas Spannung ins Spiel. Die Gäste schöpften neuen Mut und versuchten, den Ausgleich zu erzwingen.

Bad Tatzmannsdorf ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und verteidigte ihre Führung konsequent. In der Schlussphase des Spiels nutzten sie ihre Chancen, um den Sack endgültig zuzumachen. In der 90. Minute erzielte Arlind Vokshi das entscheidende 3:1 für Bad Tatzmannsdorf, was den Sieg besiegelte und die letzten Hoffnungen von Deutsch Kaltenbrunn zunichte machte.

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf : Deutsch Kaltenbrunn - 3:1 (2:0)

95 Arlind Vokshi 3:1

67 Jochen Hafner 2:1

14 Luka Grgic 2:0

4 Ivan Cecura 1:0

