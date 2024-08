Ljubicic mit Lucky Punch für Neuhaus in Heiligenkreuz

Spielberichte

Im fünften Spieltag der 1. Klasse Süd (BGLD) traf der SV Heiligenkreuz auf Neuhaus/Klausenbach. Die Begegnung, die bis zur letzten Minute spannend blieb, endete mit einem knappen 0:1 zugunsten der Gäste. Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit und brachte Neuhaus/Klausenbach den Sieg ein. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten dominierten verpasste Möglichkeiten und starke Defensivleistungen das Spiel.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit einer frühen Chance für Neuhaus/Klausenbach. Bereits in der vierten Minute verzeichnete der USV die erste Möglichkeit, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Kurz darauf, in der neunten Minute, kam es zu einem Fehler seitens der Gäste, doch der SV Heiligenkreuz konnte die Situation nicht ausnutzen. Der Gästetorhüter Slukic verhinderte mit einer starken Parade die frühe Führung der Heimmannschaft.

Die Anfangsphase der ersten Halbzeit war geprägt von intensiven Duellen im Mittelfeld, wobei beide Teams um die Kontrolle kämpften. In der 13. Minute verpasste Hajdic eine gute Gelegenheit für Neuhaus/Klausenbach, während Lackner in der 26. Minute ebenfalls knapp scheiterte. Die Gäste zeigten sich offensiv bemüht, konnten aber ihre Chancen nicht verwerten.

Heiligenkreuz hatte in der 44. Minute eine Riesenchance, die jedoch ungenutzt blieb. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel ausgeglichen, wobei Heiligenkreuz die besseren Möglichkeiten hatte. Neuhaus/Klausenbach hatte hingegen mit einem Fernschuss von Ljubicic in der 36. Minute einen nennenswerten Abschluss, der aber nicht gefährlich genug war, um das Netz zu finden.

Entscheidung in der Nachspielzeit für den Gast

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das zerfahrene Spiel fort. Beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle zu übernehmen, aber klare Torchancen blieben Mangelware. Heiligenkreuz hatte in der 58. Minute eine weitere knappe Möglichkeit durch Lackner, doch auch hier blieb der Erfolg aus. Hajdic scheiterte in der 66. Minute im Duell mit dem Torhüter, was das Spiel weiterhin torlos hielt.

Die Schlussphase des Spiels wurde noch einmal intensiv. In der 89. Minute hatte Heiligenkreuz die Gelegenheit zum Lucky Punch, konnte diese jedoch nicht nutzen. Gerade als das Spiel nach einem torlosen Unentschieden aussah, schlug Neuhaus/Klausenbach in der 90. Minute zu. Ante Ljubicic erzielte den entscheidenden Treffer zum 0:1, was den Gästen den späten Sieg bescherte.

1. Klasse Süd: Heiligenkreuz : Neuhaus/Klaus. - 0:1 (0:0)

90 Ante Ljubicic 0:1

