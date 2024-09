Markt Neuhodis schenkt Sankt Martin/Raab halbes Dutzend ein

Spielberichte

Sonntag, 01. September 2024 20:26

In einem einseitigen Duell setzte sich der ASK Markt Neuhodis klar gegen den ASV Sankt Martin/Raab durch und konnte mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg drei wichtige Punkte einfahren. Bereits früh im Spiel stellte Markt Neuhodis die Weichen auf Sieg und ließ dem Gegner kaum Chancen, ins Spiel zu finden.

Blitzstart für Markt Neuhodis - zwei Tore in fünf Minuten, 3:0 zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den ASK Markt Neuhodis. Bereits in der dritten Minute fiel das erste Tor der Partie durch Jürgen Pfahnl, der den Ball im Netz unterbrachte und damit den Torreigen eröffnete. Nur zwei Minuten später, in der fünften Minute, legte Patrik Paudits nach und erhöhte auf 2:0.

Die Offensivabteilung des ASK Markt Neuhodis zeigte sich weiterhin unnachgiebig und erzielte kurz vor der Halbzeitpause das dritte Tor. In der 43. Minute war es erneut Patrik Paudits, der seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte und das 3:0 markierte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Hausherren tonangebend auch in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der ASK Markt Neuhodis nicht nach und drängte weiterhin auf weitere Treffer. In der 61. Minute war es dann Levente Norbert Töttö, der den Spielstand auf 4:0 erhöhte. Die Defensive von ASV Sankt Martin/Raab fand einfach kein Mittel gegen die angriffslustigen Gastgeber.

In der 82. Minute war Levente Norbert Töttö erneut zur Stelle und schoss das 5:0. Seine präzise Schusstechnik und die Lücken in der gegnerischen Abwehr machten es ihm leicht, den Torwart der Gäste ein weiteres Mal zu überwinden.

Den Schlusspunkt setzte Joachim Parapatits in der 90. Minute mit dem sechsten Treffer für den ASK Markt Neuhodis. Auch dieses Tor verdeutlichte die Überlegenheit der Hausherren und besiegelte das endgültige Ergebnis von 6:0.

1. Klasse Süd: Markt Neuhodis : Sankt Martin/Raab - 6:0 (3:0)

92 Joachim Parapatits 6:0

82 Levente Norbert Töttö 5:0

61 Levente Norbert Töttö 4:0

43 Patrik Paudits 3:0

5 Patrik Paudits 2:0

3 Jürgen Pfahnl 1:0

