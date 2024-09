Loipersdorf-Kitzladen siegt souverän in Neuhaus am Klausenbach

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:29

An Spieltag 6 der 1. Klasse Süd (BGLD) zwischen Neuhaus am Klausenbach und Loipersdorf-Kitzladen setzten sich die Gäste mit einem überzeugenden 3:0-Sieg durch. Die Mannschaft von Loipersdorf-Kitzladen zeigte eine starke Leistung und ließ den Gastgebern wenig Chancen.

Ausgeglichener Beginn - Mate Gale trifft in Akt eins

Beide Teams begannen die Partie engagiert und hatten bereits in den ersten Minuten gute Chancen. In der 7. Minute gab es mehrere Möglichkeiten für beide Mannschaften, die jedoch ungenutzt blieben. Loipersdorf-Kitzladen setzte erste Akzente mit einem Freistoß in der 13. Minute, der allerdings nicht zum Erfolg führte. Auch der darauffolgende Eckball in der 14. Minute blieb ohne Konsequenzen.

Neuhaus am Klausenbach zeigte ebenfalls Offensivbemühungen und konnte in der 21. Minute eine gute Chance verzeichnen, die jedoch vom Torwart von Loipersdorf-Kitzladen vereitelt wurde. Kurz darauf wurde Mate Gale von Loipersdorf-Kitzladen nach einem Zusammenstoß behandelt, konnte aber weitermachen. In der 26. Minute erhielten die Gastgeber einen Eckball, der jedoch keine Gefahr für das Tor der Gäste darstellte.

In der 32. Minute war es schließlich soweit: Mate Gale von Loipersdorf-Kitzladen traf zur 1:0-Führung für die Gäste. Der Treffer fiel nach einer schönen Aktion von der Seite, die Gale erfolgreich abschloss.

Loipersdorf-Kitzladen macht alles klar

Die zweite Halbzeit begann mit einer weiterhin engagierten Vorstellung beider Mannschaften. In der 58. Minute hatte Loipersdorf-Kitzladen die Möglichkeit, mit einem Freistoß zu erhöhen, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Zwei Minuten später, in der 60. Minute, erhöhte Loipersdorf-Kitzladen schließlich auf 2:0. Eine schöne Aktion von Mate Gale führte zu einem Eigentor von Nikola Lovric, das den Gästen eine komfortable Führung bescherte.

Neuhaus am Klausenbach versuchte, den Anschluss zu finden, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. In der 80. Minute machte Loipersdorf-Kitzladen alles klar: Hannes Ritter erhielt einen wunderschönen Pass von Julian Knapp und verwandelte souverän zum 3:0-Endstand. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die Gäste sicherten sich den Sieg.

1. Klasse Süd: Neuhaus/Klaus. : Loipersdorf-Kitzl - 0:3 (0:1)

80 Hannes Ritter 0:3

60 Nikola Lovric 0:2

32 Mate Gale 0:1

