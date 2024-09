Spannendes Duell: ASK Schlaining siegt knapp gegen ASV Sankt Martin/Raab

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:31

In einem unterhaltsamen Spiel in der 1. Klasse Süd (BGLD) hat sich ASK Schlaining mit einem knappen 2:1-Sieg gegen ASV Sankt Martin/Raab durchgesetzt. Trotz eines hart umkämpften Spiels, bei dem beide Teams alles gaben, gelang es den Gästen aus Schlaining, die Oberhand zu behalten und wichtige drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Blitzstart für ASK Schlaining - Gastgeber mit rascher Antwort

Der ASK Schlaining legte einen Traumstart hin und ging bereits in der 9. Minute in Führung. Zoltan Daniel Nagy erzielte das 0:1 per direkt verwandeltem Freistoß und ließ damit die Abwehr des ASV Sankt Martin/Raab alt aussehen. Die Hausherren schienen zunächst geschockt, fanden jedoch bald ins Spiel zurück.

Nur zwei Minuten später, in der 11. Minute, zeigte ASV Sankt Martin/Raab, dass sie ebenfalls gefährlich sein können. Ein Lattenschuss brachte die Anhänger der Heimmannschaft zum Aufschreien, doch das Glück war ihnen zunächst nicht hold. Doch ASV Sankt Martin/Raab ließ sich davon nicht entmutigen und erhöhte den Druck auf die Abwehr der Gäste.

In der 18. Minute war es dann soweit: Dominik Windisch glich für ASV Sankt Martin/Raab aus. Nach einem feinen Zuspiel ließ er dem Torwart des ASK Schlaining keine Chance und stellte auf 1:1. Dieses Tor beflügelte die Hausherren und sorgte für neuen Mut. Das Spiel entwickelte sich nun zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen suchten.

Rote Karte bringt ASK Schlaining in Bedrängnis

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls intensiv, dann kam es für die Gäste zu einer Unterzahl ab Minute 65: Tobias Glösl vom ASK Schlaining sah die gelb-rote Karte und musste den Platz verlassen. Nun waren die Gäste gezwungen, mit einem Mann weniger auszukommen, was ASV Sankt Martin/Raab zusätzlich antrieb.

Trotz Unterzahl kämpfte der ASK Schlaining tapfer weiter und verteidigte das Unentschieden mit viel Einsatz. Doch auch die Gastgeber drängten auf den Führungstreffer und erhöhten kontinuierlich den Druck. Immer wieder erarbeiteten sie sich Chancen, doch die Abwehr von ASK Schlaining hielt stand.

In der 79. Minute sorgte Adam Imre Kiss für die Entscheidung. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff traf er für ASK Schlaining zum 1:2. Dieses Tor brachte die Gäste endgültig auf die Siegerstraße, und sie verteidigten ihre knappe Führung bis zum Schlusspfiff mit allen Mitteln.

Nach 90 Minuten endete das Spiel mit einem 1:2-Sieg für ASK Schlaining. Trotz der roten Karte in der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste eine beeindruckende Moral und nahmen die drei Punkte mit nach Hause. ASV Sankt Martin/Raab hingegen muss sich nach einer couragierten Leistung mit der Niederlage abfinden und auf die kommenden Spiele hoffen.

1. Klasse Süd: Sankt Martin/Raab : Schlaining - 1:2 (1:1)

79 Adam Imre Kiss 1:2

18 Dominik Windisch 1:1

9 Zoltan Daniel Nagy 0:1

