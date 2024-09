SV Heiligenkreuz triumphiert beim SV Heiligenbrunn mit 3:1

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:33

In einem unterhaltsamen Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich SV Heiligenkreuz mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den Gastgeber SV Heiligenbrunn durch. Trotz eines frühen Rückstands konnte die Mannschaft aus Heiligenkreuz das Blatt wenden und zeigte eine starke zweite Halbzeit. Hervorzuheben sind die Torschützen: Eric Traupmann für die Hausherren sowie Bence Sipöcz und Luka Delić für die Gäste.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Heiligenbrunn kurz vor dem Seitenwechsel

Das Spiel begann mit hoher Intensität und schon in der 43. Minute gelang SV Heiligenbrunn der Führungstreffer. Eric Traupmann, der mit der Nummer 13 auflief, erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Zuvor hatte die Partie einige hektische Momente, in denen beide Teams um die Kontrolle kämpften, doch die Heimmannschaft konnte sich schließlich durchsetzen und die Führung übernehmen. Trotz der Bemühungen von SV Heiligenkreuz blieb es bis zur Halbzeitpause beim 1:0 für die Gastgeber.

Zweite Halbzeit: Wende durch Heiligenkreuz

Nach der Pause kam SV Heiligenkreuz mit neuer Energie aus der Kabine. In der 53. Minute gelang Bruno Skaro der Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieser Treffer gab den Gästen zusätzlichen Schwung und ließ sie noch entschlossener auftreten. Es dauerte bis zur 74. Minute, bis Luka Delić mit einem weiteren Tor für Heiligenkreuz die Führung erzielte.

Die Gastgeber aus Heiligenbrunn versuchten in den letzten Minuten verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. In der Nachspielzeit, konkret in der 90. Minute, setzte Bence Sipöcz den Schlusspunkt der Partie mit einem Tor zum 3:1 für SV Heiligenkreuz.

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem klaren 3:1-Erfolg für SV Heiligenkreuz. Trotz der anfänglichen Führung und einer starken ersten Halbzeit konnte SV Heiligenbrunn die Dominanz der Gäste in der zweiten Hälfte nicht mehr brechen. Die Mannschaft von Heiligenkreuz zeigte eine beeindruckende Leistung und bewies vor allem in der zweiten Halbzeit ihre Qualität und Entschlossenheit.

1. Klasse Süd: Heiligenbrunn : Heiligenkreuz - 1:3 (1:0)

92 Bence Sipöcz 1:3

74 Luka Deli? 1:2

53 Bruno Skaro 1:1

43 Eric Traupmann 1:0

