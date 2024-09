Dezimiertes Kemeten und FC Minihof-Liebau trennen sich remis

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:35

Im Zuge der 6. Runde in der 1. Klasse Süd (BGLD) trennte sich Kemeten von FC Minihof-Liebau am Samstag vor 120 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz der numerischen Unterzahl brachten die Heimischen einen Punkt ins Ziel.

Frühe Führung für Kemeten - Turnaround vor dem Seitenwechsel durch Goli

Die Begegnung begann mit einem temporeichen Start. Bereits in der 17. Minute ging Kemeten in Führung. Dominik Vrtaric erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Der frühe Treffer schien den Gastgebern zunächst in die Karten zu spielen, denn Kemeten kontrollierte das Spiel in den Anfangsminuten.

Doch FC Minihof-Liebau ließ sich nicht lange bitten und fand schnell ins Spiel zurück. In der 37. Minute gelang es Elvir Goli, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Das Spiel war wieder offen, und es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Kurz vor der Halbzeitpause kam es zu einem weiteren entscheidenden Moment. Ein Foul im Strafraum führte zu einem Elfmeter für FC Minihof-Liebau, den erneut Elvir Goli sicher verwandelte. Damit ging FC Minihof-Liebau mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Rote Karte und das Comeback in Unterzahl

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für Kemeten. Lukas Pieler sah in der 48. Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte, und Kemeten musste fortan in Unterzahl spielen. Trotz des Handicaps ließen sich die Gastgeber nicht entmutigen und zeigten eine beeindruckende kämpferische Leistung. Immer wieder drängten sie auf den Ausgleich und erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen.

Der Einsatz wurde schließlich in der 58. Minute belohnt. Stjepan Kokot erzielte das verdiente 2:2 für Kemeten und brachte die heimischen Fans zum Jubeln. Das Tor setzte neue Kräfte frei und Kemeten versuchte weiterhin, die Partie komplett zu drehen.

Die Schlussphase war von Hochspannung geprägt. Beide Teams hatten noch Gelegenheiten, den Siegtreffer zu erzielen. Besonders Kemeten zeigte, dass sie trotz Unterzahl die moralische und spielerische Überlegenheit hatten. Doch letztlich blieb es beim 2:2-Unentschieden. Auch in der Nachspielzeit von einer Minute konnte keine der beiden Mannschaften mehr einen entscheidenden Treffer landen.

1. Klasse Süd: Kemeten : Minihof-Liebau - 2:2 (1:2)

58 Stjepan Kokot 2:2

45 Elvir Goli 1:2

37 Elvir Goli 1:1

17 Dominik Vrtaric 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.