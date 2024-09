SV Oberwart ringt Deutsch Kaltenbrunn nach starker zweiter Halbzeit nieder

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:11

In einem kurzweiligen Sonntagvormittag-Match der 1. Klasse Süd (BGLD) konnte der SV Klöcher Bau Oberwart einen klaren 4:1-Sieg gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn einfahren. Das Spiel bot den Zuschauern viele aufregende Momente und Tore, wobei die Gäste aus Oberwart besonders in der zweiten Halbzeit ihre Überlegenheit zeigten. Trotz eines ausgeglichenen Beginns konnte sich der SV Oberwart am Ende deutlich durchsetzen.

Erste Halbzeit: Ausgeglichener Start mit je einem Torerfolg

Die Partie begann mit hohem Tempo, und beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an kämpferisch. Die erste nennenswerte Aktion ließ jedoch auf sich warten. In der 26. Minute gelang den Gästen durch Lars Joachim Postmann der Führungstreffer - noch vor dem Seitenwechsel folgte der Ausgleich (44.) durch ein unglückliches Eigentor von Daniel Brindlinger.

Die erste Halbzeit endete somit mit einem ausgeglichenen 1:1, wobei beide Teams ihre Chancen hatten, das Spiel zu kontrollieren. Der SV Oberwart konnte jedoch mit mehr Ballbesitz und besseren Kombinationen überzeugen.

Zweite Halbzeit: Oberwart übernimmt das Ruder

Nach der Pause erhöhte SV Oberwart den Druck auf die Gastgeber. In der 56. Minute kam es zu einem unglücklichen Fehler von Dino Bancic, der ein Eigentor erzielte und damit SV Oberwart die Führung zum 1:2 bescherte. Diese Führung beflügelte die Gäste, die nun ihre spielerische Überlegenheit voll ausspielten.

In der 72. Minute war es erneut Lars Joachim Postmann, der mit einem weiteren Treffer zum 1:3 für SV Oberwart die Vorentscheidung brachte. Postmann zeigte dabei seine Torjägerqualitäten und ließ der Abwehr von Deutsch Kaltenbrunn keine Chance.

Den Schlusspunkt setzte wiederum Lars Joachim Postmann in der 87. Minute, als er zum 1:4-Endstand traf und damit seinen Triplepack perfekt machte. Postmann war an diesem Tag der überragende Spieler und trug maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

Mit diesem verdienten Sieg sicherte sich SV Oberwart den ersten vollen Punktezuwachs in dieser Saison.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn : SV Oberwart - 1:4 (1:1)

87 Lars Joachim Postmann 1:4

72 Lars Joachim Postmann 1:3

56 Eigentor durch Dino Bancic 1:2

44 Eigentor durch Daniel Brindlinger 1:1

26 Lars Joachim Postmann 0:1

