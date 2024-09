Bad Tatzmannsdorf siegt deutlich gegen SV Kirchfidisch

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:13

Mit einem klaren 4:1-Erfolg setzte sich Bad Tatzmannsdorf gegen SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch durch. Besonders Luka Grgic, Philipp Bürger und Dominik Drmic zeigten dabei ihre Torgefährlichkeit. Trotz eines späten Ehrentreffers von Peter Kollar blieb SV Kirchfidisch ohne Punkte.

Blitzstart von Bad Tatzmannsdorf - 0:2 zur Pause

Die Partie begann rasant und Bad Tatzmannsdorf ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, wer hier die dominierende Mannschaft sein würde. Bereits in der 2. Minute fiel das erste Tor der Begegnung. Luka Grgic brachte Bad Tatzmannsdorf früh mit 1:0 in Führung. SV Kirchfidisch versuchte, schnell eine Antwort zu finden, doch das frühe Gegentor zeigte Wirkung.

Die Gäste aus Bad Tatzmannsdorf kontrollierten in der Folge das Spielgeschehen und ließen dem Gastgeber kaum Räume. In der 22. Minute hatte SV Kirchfidisch eine große Gelegenheit, doch ein Torschuss ging nur an die Stange. Dieser verpasste Ausgleich war ein bitterer Moment für die Heimmannschaft, die sichtlich um eine Antwort bemüht war.

Stattdessen erhöhte Bad Tatzmannsdorf in der 34. Minute auf 2:0. Dominik Drmic zog aus 30 Metern ab und versenkte den Ball in der rechten unteren Ecke. Ein sehenswerter Treffer, der die Vorherrschaft der Gäste weiter unterstrich und die Fans von Bad Tatzmannsdorf jubeln ließ. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Dominante zweite Hälfte von Bad Tatzmannsdorf

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Bad Tatzmannsdorf blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und ließ keine Zweifel daran, dass sie das Spiel gewinnen wollten. SV Kirchfidisch schaffte es nicht, sich entscheidend durchzusetzen oder die Abwehr der Gäste ernsthaft zu fordern.

In der 77. Minute machte Philipp Bürger endgültig den Sack zu und erhöhte auf 3:0 für Bad Tatzmannsdorf.

Den Ehrentreffer für SV Kirchfidisch erzielte Peter Kollar in der 84. Minute, als er zum 1:3 traf. Doch dieser Treffer kam zu spät, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Es blieb eine kurze Freude für die Heimfans, denn bereits sechs Minuten später schlug Bad Tatzmannsdorf wieder zu.

Luka Grgic setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand. Damit krönte er seine starke Leistung und sorgte für ein klares Ergebnis zugunsten der Gäste. Die Partie endete schließlich nach sieben Minuten Nachspielzeit.

1. Klasse Süd: Kirchfidisch : Bad Tatzmannsdorf - 1:4 (0:2)

95 Luka Grgic 1:4

84 Peter Kollar 1:3

77 Philipp Bürger 0:3

34 Dominik Drmic 0:2

2 Luka Grgic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.