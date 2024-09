SC Wiesfleck feiert gegen ASK Markt Neuhodis ersten Saisonsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:15

In einem aufregenden Duell der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der SC Wiesfleck knapp mit 3:2 gegen den ASK Markt Neuhodis durch. Beide Teams boten den Zuschauern ein packendes Spiel mit vielen Höhepunkten, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Während Wiesfleck früh in Führung ging, kämpfte sich Markt Neuhodis immer wieder heran, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben.

Frühe Führung für SC Wiesfleck

Die Partie begann mit hohem Tempo, und bereits in der zweiten Minute durfte der SC Wiesfleck das erste Mal jubeln. Nejc Levec setzte sich über die rechte Seite durch und brachte den Ball nach einer Hereingabe ins Netz, womit er sein Team früh mit 1:0 in Führung brachte. Dies war ein klarer Wachmacher für den ASK Markt Neuhodis, der sich jedoch nicht beeindrucken ließ und kurz darauf die erste große Chance hatte. Ein Freistoß prallte jedoch nur an die Latte, sodass die Hausherren Glück hatten, nicht direkt den Ausgleich hinnehmen zu müssen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte Markt Neuhodis verstärkt offensives Engagement. Ein gut koordinierter Angriff endete in einer herausragenden Parade des SC Wiesflecks Torhüters, der seinen Kasten sauber hielt. Eine weitere Großchance der Gäste parierte dieser abermals glänzend, wodurch SC Wiesfleck mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause ging.

Spannende zweite Halbzeit - Entscheidung im Finish

In der zweiten Halbzeit startete SC Wiesfleck erneut stark. In der 53. Minute setzte Nejc Levec einen Angriff über die linke Seite in Szene und flankte präzise in den Strafraum, wo Lukas Lipp den Ball trocken ins Netz beförderte. Dieser Treffer zum 2:0 schien zunächst beruhigend, doch Markt Neuhodis zeigte sich kämpferisch und gab nicht auf.

In der 75. Minute gelang ASK Markt Neuhodis der Anschlusstreffer. Nach einer Ecke setzte Marton Havasi per Kopfball den Ball ins Tor. Nur drei Minuten später folgte der Ausgleichstreffer durch Milan Török, der die Verteidigung der Gastgeber überwand und zum 2:2 traf. Das Spiel war nun völlig offen und die Spannung stieg merklich an.

Die Entscheidung fiel erst in der 84. Minute. Bine Kovacic erzielte das vielumjubelte 3:2 für SC Wiesfleck und sorgte somit für die erneute Führung. Die letzten Minuten des Spiels wurden noch einmal hitzig, doch SC Wiesfleck verteidigte die Führung erfolgreich und brachte den Sieg über die Zeit.

1. Klasse Süd: Wiesfleck : Markt Neuhodis - 3:2 (1:0)

84 Bine Kovacic 3:2

78 Milan Török 2:2

75 Marton Havasi 2:1

53 Lukas Lipp 2:0

2 Nejc Levec 1:0

