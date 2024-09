SV Deutsch Kaltenbrunn feiert in Minihof-Liebau 5:1-Kantersieg

Spielberichte

In der siebenten Runde der 1. Klasse Süd setzte sich der SV Deutsch Kaltenbrunn mit einem klaren 5:1 beim FC Minihof-Liebau durch. Trotz widriger Wetterbedingungen, die das Spiel zu einer regelrechten Wasserschlacht machten, dominierten die Gäste über weite Strecken und nutzten ihre Chancen konsequent. Minihof-Liebau zeigte zwar vereinzelt gute Ansätze, konnte jedoch die empfindliche Niederlage nicht verhindern.

Bancic bringt Gäste in Front

Schon früh in der Partie zeigten sich die Gäste sehr präsent. In der 22. Minute belohnten sie sich dann für ihre Bemühungen: Ein Angriff über die Seite führte zu einem Stanglpass auf Dino Bancic, der den Ball gut und platziert ins Netz brachte. Der FC zeigte sich jedoch unbeeindruckt und versuchte, über die linke Seite Druck aufzubauen. In der 25. Minute gelang den Hausherren eine schöne Aktion, doch der Abschluss landete im Außennetz.

Die zweite Chance für Minihof-Liebau, den Ausgleich zu erzielen, ließ nicht lange auf sich warten. In der 36. Minute hatte Deutsch Kaltenbrunn einen Freistoß knapp an der Strafraumgrenze, den FC-Torwart Dragan Topic gut parierte. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Minihof-Liebau die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, doch der Schuss war zu schwach, und der Nachschuss prallte an die Stange.

Doppelschlag bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann intensiv. In der 64. Minute nutzte Deutsch Kaltenbrunn die Gunst der Stunde und erhöhte durch einen Querpass auf Bancic, der den Ball inm Eck versenkte, auf 2:0. Nur eine Minute später hatte der SV erneut eine große Chance, als ein abgefälschter Ball an die Latte ging. Doch kurz darauf fiel das dritte Tor: Ein Eckball wurde perfekt auf Kapitän Patrik Preiner gespielt, der mit einem schönen Kopfball ins Netz traf.

Minihof-Liebau gab sich noch nicht geschlagen und konnte in der 72. Minute durch einen weiten Ball auf Björn Rohrbacher, der Gästegoalie Hrvoje Ranogajec umkurvte, den Anschlusstreffer erzielen. Doch die Hoffnung auf eine Wende währte nicht lange. Nur drei Minuten später führte eine Ballstaffette durch die Mitte zu einem Pass nach außen. Der folgende Stanglpass wurde abermals vvon Bancic eiskalt verwertet und Deutsch Kaltenbrunn erhöhte auf 4:1.

Den Schlusspunkt setzte Deutsch Kaltenbrunn in der 90. Minute. Ein missglückter Klärungsversuch der Heimischen landete bei Matthias Kohl, der aus etwa 30 Metern den Ball im Tor unterbrachte. In den letzten Minuten gab es keine nennenswerten Aktionen. Schiedsrichter Karner beendete die Partie nach 94 Minuten. Trotz des widrigen Wetters war es ein unterhaltsames Spiel, in dem Deutsch Kaltenbrunn seine Klasse unter Beweis stellte und einen verdienten Sieg einfuhr.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (8296 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.