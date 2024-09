ASK Markt Neuhodis triumphiert in spannendem Duell gegen Kemeten

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 21:34

In Runde 7 der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der ASK Markt Neuhodis in der siebten Runde mit 2:1 gegen Kemeten durch. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und atemberaubenden Toren, die den Zuschauern bis zur letzten Minute spannende Unterhaltung boten. Levente Norbert Töttö und Kai Müller waren die entscheidenden Akteure auf Seiten der Heimmannschaft, während Philip Mayer den Ehrentreffer für Kemeten erzielte.

Früher Führungstreffer für Markt Neuhodis - Gäste mit Ausgleichstor

Der ASK Markt Neuhodis startete stark in die Partie und konnte bereits in der 7. Minute den ersten Treffer erzielen. Levente Norbert Töttö war der Torschütze, der seine Mannschaft früh in Führung brachte. Mit einem gezielten Schuss ließ er dem Torwart von Kemeten keine Chance und sorgte für großen Jubel bei den Heimfans. Der frühe Treffer setzte den ASK Markt Neuhodis in eine komfortable Position und zwang Kemeten, offensiver zu agieren.

Kemeten ließ sich jedoch nicht beeindrucken und arbeitete hart daran, den Ausgleich zu erzielen. Nach mehreren Angriffen und einigen guten Chancen gelang es schließlich Philip Mayer, in der 34. Minute den Ausgleich zu erzielen. Mit einem präzisen Abschluss brachte er Kemeten zurück ins Spiel. Beide Mannschaften lieferten sich in der Folgezeit ein intensives Duell, bei dem es zur Halbzeitpause beim Stand von 1:1 blieb.

Kai Müllers Weitschuss entscheidet das Spiel

In der zweiten Halbzeit war die Spannung weiterhin greifbar. Beide Teams wollten die drei Punkte für sich sichern und kämpften leidenschaftlich auf dem Platz. In der 65. Minute sorgte dann Kai Müller für den Höhepunkt des Spiels. Mit einem unglaublichen Weitschuss aus 25 Metern brachte er den ASK Markt Neuhodis erneut in Führung.

Diese erneute Führung gab Markt Neuhodis den nötigen Schub, um die restliche Spielzeit souverän zu bestreiten. Kemeten versuchte zwar noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Markt Neuhodis stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Die vierminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ergebnis, und so endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 2:1-Sieg für den ASK Markt Neuhodis.

1. Klasse Süd: Markt Neuhodis : Kemeten - 2:1 (1:1)

65 Kai Müller 2:1

34 Philip Mayer 1:1

7 Levente Norbert Töttö 1:0

