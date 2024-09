ASK Schlaining triumphiert in torreichem Duell gegen SC Wiesfleck

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 21:40

Im Zuge der 7. Runde in der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der ASK Schlaining mit einem 4:2-Sieg gegen den SC Wiesfleck durch. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg, bevor die Gäste in der zweiten Halbzeit versuchten, das Blatt zu wenden. Doch letztendlich behielt der ASK Schlaining die Oberhand und sicherte sich die drei Punkte.

Blitzstart für den ASK Schlaining - drei Tore in 14 Minuten

Das Spiel begann fulminant für den ASK Schlaining. Bereits in der 7. Minute gelang Adis Crnovic das frühe 1:0, was die Hausherren sofort in Führung brachte. Nur fünf Minuten später konnte Kevin Schenner die Führung weiter ausbauen.

Der Druck auf die Gäste aus Wiesfleck nahm weiter zu, und in der 14. Minute war es erneut Kevin Schenner, der seine starke Form unter Beweis stellte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages sorgte er für das 3:0 und stellte eine komfortable Führung für den ASK Schlaining her. Die ersten zwanzig Minuten waren somit eine Demonstration der Offensivstärke der Gastgeber.

Die erste Halbzeit endete mit einem klaren 3:0 für den ASK Schlaining, der damit mit einem beruhigenden Vorsprung in die Kabine ging.

Aufholjagd der Gäste und endgültige Entscheidung

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste aus Wiesfleck mehr Biss und Wille, das Spiel doch noch zu drehen. In der 57. Minute belohnte sich SC Wiesfleck mit dem Anschlusstreffer zum 3:1. Nejc Levec nutzte einen Fehler in der Defensive der Gastgeber und netzte sicher ein.

Der Treffer gab den Gästen Auftrieb und die Hoffnung auf eine Wende wuchs. Tatsächlich gelang es Felix Ferk in der 70. Minute, den Rückstand weiter zu verkürzen. Sein Tor zum 3:2 ließ die Partie plötzlich wieder offen erscheinen. Der SC Wiesfleck war nun deutlich präsenter und erhöhte den Druck auf die Defensive des ASK Schlaining.

Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und bewahrten die Ruhe. In der Schlussphase suchte der ASK Schlaining die Entscheidung und wurde schließlich in der 90. Minute belohnt. Amel Hodzic erzielte das erlösende 4:2 und setzte damit den Schlusspunkt der Partie. Die letzten Minuten verstrichen ohne weitere Vorkommnisse und der ASK Schlaining konnte einen Heimsieg feiern.

1. Klasse Süd: Schlaining : Wiesfleck - 4:2 (3:0)

94 Amel Hodzic 4:2

70 Felix Ferk 3:2

57 Nejc Levec 3:1

14 Kevin Schenner 3:0

12 Kevin Schenner 2:0

7 Adis Crnovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.