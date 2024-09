Loipersdorf-Kitzladen und SV Heiligenbrunn trennen sich remis

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 21:39

In einem aufregenden Duell zwischen Loipersdorf-Kitzladen und SV Heiligenbrunn endete das Spiel mit einem verdienten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten beeindruckenden Einsatz und sorgten für spannende Momente bis zur letzten Minute. Die Begegnung fand im Rahmen der 7. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) statt.

Loipersdorf-Kitzladen geht in Führung

Das Spiel begann mit viel Elan von beiden Seiten. Schon früh in der Partie hatten beide Teams Chancen, doch es dauerte bis zur 21. Minute, ehe das erste Tor fiel. Nikola Lovric von Loipersdorf-Kitzladen setzte sich gekonnt durch und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer verlieh den Gastgebern Selbstvertrauen, und sie drängten weiter auf das nächste Tor.

Die erste Halbzeit verlief weiterhin ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim 1:0 für Loipersdorf-Kitzladen zur Pause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber erneut stark aus der Kabine und erhöhten in der 56. Minute durch Jan Benedek auf 2:0. Dieser Treffer schien eine Vorentscheidung zu sein, doch SV Heiligenbrunn hatte andere Pläne.

Heiligenbrunn kämpft sich zurück

Die Gäste gaben nicht auf und zeigten ihre kämpferische Stärke. In der 71. Minute gelang Neven Paden der Anschlusstreffer zum 2:1, was das Spiel wieder spannend machte. Paden war auch in der 80. Minute zur Stelle und erzielte den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2, nachdem er einen Lattenschuss von vorher nur knapp verpasst hatte.

Die Schlussphase des Spiels wurde dramatisch, als SV Heiligenbrunn in der 84. Minute eine Rote Karte für Thomas Kedl sah, gefolgt von einer weiteren Roten Karte für ihren Trainer Neven Paden in der 85. Minute. Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es Heiligenbrunn, das Unentschieden zu halten.

Das Spiel endete schließlich nach 95 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großartigen Kampfgeist und belohnten die Zuschauer mit einer spannenden Partie. Loipersdorf-Kitzladen und SV Heiligenbrunn teilten sich somit die Punkte in diesem intensiven Aufeinandertreffen.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzl : Heiligenbrunn - 2:2 (1:0)

80 Neven Paden 2:2

71 Neven Paden 2:1

56 Jan Benedek 2:0

21 Nikola Lovric 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.