SV Kirchfidisch feiert Heimsieg gegen FC Minihof-Liebau

Details Freitag, 20. September 2024 21:49

In Runde 8 der 1. Klasse Süd (BGLD) konnte sich der SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Minihof-Liebau durchsetzen. Der Heimsieg war das Ergebnis einer dominanten Leistung von Kirchfidisch, die insbesondere in der zweiten Halbzeit ihre Stärke unter Beweis stellten. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs durch die Gäste, sorgten zwei späte Treffer für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Führung für den SV Kirchfidisch in Minute 35

Das Spiel begann mit einem flotten Start, als der SV Kirchfidisch und der FC Minihof-Liebau in der 8. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) aufeinandertrafen. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an viel Einsatz und Wille, das Spiel zu kontrollieren. Es dauerte jedoch bis zur 32. Minute, bis die Gastgeber den ersten Durchbruch erzielten. Levente Márk Kiss gelang es, die Abwehr der Gäste zu durchbrechen und das erste Tor des Spiels zu erzielen. Dieses 1:0 setzte den SV Kirchfidisch in eine komfortable Position und war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Hausherren mit starkem Finish

Nach der Pause kam der FC Minihof-Liebau entschlossen aus der Kabine und zeigte sich gewillt, den Rückstand aufzuholen. In der 67. Minute gelang Blaz Koznicov der Ausgleichstreffer zum 1:1, was für neuen Schwung im Spiel sorgte und die Spannung deutlich erhöhte. Die Gäste witterten ihre Chance und versuchten, das Spiel zu drehen. Doch der SV Kirchfidisch ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte weiterhin auf ihre Angriffsstärke.

Nur sieben Minuten später, in der 74. Minute, stellte Joshua Herczeg die Führung für den SV Kirchfidisch wieder her. Mit diesem 2:1 setzte er ein klares Zeichen und brachte die Hausherren wieder in Front. Die Gäste versuchten zwar, noch einmal zurückzuschlagen, doch die Defensive von Kirchfidisch stand stabil und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit setzte der SV Kirchfidisch dann den Schlusspunkt. Peter Kollar erzielte in der 90. Minute das 3:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. Der Treffer war das Ergebnis eines schnellen Konters, der die Abwehr des FC Minihof-Liebau aushebelte und den Sieg für Kirchfidisch endgültig besiegelte.

1. Klasse Süd: Kirchfidisch : Minihof-Liebau - 3:1 (1:0)

91 Peter Kollar 3:1

74 Joshua Herczeg 2:1

67 Blaz Koznicov 1:1

32 Levente Márk Kiss 1:0

