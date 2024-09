Neuhaus/Klausenb. fegt SV Oberwart mit 6:0 vom Platz

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:53

In einer eindrucksvollen Vorstellung dominiert Neuhaus/Klausenb. das Spiel gegen den SV Oberwart und sichert sich einen klaren 6:0-Sieg. Der herausragende Akteur des Tages war Ivan Hajdic, der mit insgesamt fünf Treffern maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. Schon in der ersten Halbzeit ließ Neuhaus/Klausenb. keine Zweifel daran aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Erste Halbzeit: Neuhaus/Klausenb. legt den Grundstein dank Hattrick

Die Partie begann mit einer frühzeitigen Führung für die Gastgeber. Bereits in der 16. Minute erzielte Ivan Hajdic das 1:0 für Neuhaus/Klausenb. Die frühe Führung verlieh dem Heimteam sichtlich Auftrieb. In der 25. Minute war es erneut Hajdic, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Mit seinem zweiten Treffer zeigte er seine herausragende Form und stellte die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Nur fünf Minuten später gelang Hajdic sein lupenreiner Hattrick: In der 30. Minute markierte er das 3:0 und besiegelte damit eine nahezu perfekte erste halbe Stunde für Neuhaus/Klausenb. Die Gäste aus Oberwart fanden kaum ins Spiel und konnten nur selten offensive Akzente setzen.

Zweite Halbzeit: Neuhaus/Klausenb. macht den Sack zu

In der zweiten Halbzeit setzte Neuhaus/Klausenb. seine dominante Vorstellung fort. In der 61. Minute war es Christian Fischer, der auf 4:0 erhöhte. Mit diesem Treffer nahm das Spiel endgültig eine eindeutige Richtung an.

In der 71. Minute setzte Ivan Hajdic seine beeindruckende Leistung fort und erzielte das 5:0 für Neuhaus/Klausenb. Dieser vierte Treffer von Hajdic ließ keinen Zweifel an seiner herausragenden Form. Kurz vor Schluss, in der 87. Minute, krönte Hajdic seine Leistung mit seinem fünften Tor und stellte den 6:0-Endstand her. Die klare Führung spiegelt die Überlegenheit von Neuhaus/Klausenb. in dieser Partie wider.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem deutlichen 6:0 für Neuhaus/Klausenb., die damit einen wichtigen Sieg in der 1. Klasse Süd (BGLD) einfahren konnten. Die Leistung von Ivan Hajdic, der fünf der sechs Tore erzielte, wird dabei sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

1. Klasse Süd: Neuhaus/Klaus. : SV Oberwart - 6:0 (3:0)

87 Ivan Hajdic 6:0

71 Ivan Hajdic 5:0

61 Christian Fischer 4:0

30 Ivan Hajdic 3:0

25 Ivan Hajdic 2:0

16 Ivan Hajdic 1:0

