ASK Markt Neuhodis gewinnt bei Deutsch Kaltenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:55

In der 8. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der ASK Markt Neuhodis auswärts gegen Deutsch Kaltenbrunn mit einem überzeugenden 3:0-Sieg durch. Die Gäste konnten ihre Chancen nutzen und zeigten eine effektive Leistung, die ihnen drei wichtige Punkte einbrachte. Deutsch Kaltenbrunn konnte trotz einiger Bemühungen keinen Treffer erzielen und musste sich schließlich geschlagen geben.

Frühe Führung für Markt Neuhodis durch Patrik Paudits

Bereits in der 21. Minute konnte der ASK Markt Neuhodis durch Patrik Paudits in Führung gehen. Paudits verwandelte eine Gelegenheit und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. Die Gäste hatten zuvor schon in der 10. Minute eine große Chance, das leere Tor traf jedoch nicht.

Insgesamt war das Spiel durch intensive Zweikämpfe geprägt. Doch trotz der kämpferischen Leistung von Deutsch Kaltenbrunn gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Gäste machen alles klar

In der 79. Minute erhielt Markt Neuhodis einen Elfmeter, den Milan Török sicher zum 2:0 verwandelte. Dies war ein schwerer Schlag für Deutsch Kaltenbrunn, die nun mit einem zwei Toren Rückstand kämpfen mussten.

Die Gäste gaben sich damit jedoch noch nicht zufrieden. In der 90. Minute setzte Niklas Unger den Schlusspunkt der Partie, als er nach einem Zuspiel seines Mitspielers zum 3:0-Endstand traf. Damit besiegelte Unger den verdienten Sieg für Markt Neuhodis, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gefährdet war.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn : Markt Neuhodis - 0:3 (0:1)

90 Niklas Unger 0:3

83 Milan Török 0:2

21 Patrik Paudits 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.