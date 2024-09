SV Heiligenkreuz triumphiert klar über Loipersdorf-Kitzladen

Spielberichte

Samstag, 21. September 2024 19:59

In einer spannenden Begegnung der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der SV Heiligenkreuz mit einem klaren 4:1 gegen Loipersdorf-Kitzladen durch. Die Heimmannschaft dominierte von Beginn an das Spielgeschehen und ließ den Gästen nur wenig Raum zur Entfaltung. Trotz eines hart umkämpften Spiels konnte Loipersdorf-Kitzladen lediglich einen Ehrentreffer erzielen.

Frühe Führung für den SV Heiligenkreuz

Bereits in der zweiten Minute gelang dem SV Heiligenkreuz ein Traumstart. Luka Delić nutzte eine herrliche Flanke und brachte seine Mannschaft früh mit 1:0 in Führung. In der Folge zeigte sich die Heimmannschaft sehr dominant und hatte weitere Chancen, die Führung auszubauen. In der 24. Minute ging ein Nachschuss nach einem Eckball nur knapp daneben, und kurze Zeit später parierte der Gästetorhüter Palank einen Schuss aufs kurze Eck.

Loipersdorf-Kitzladen versuchte, ins Spiel zu finden, doch die Defensive des SV Heiligenkreuz stand sicher.

SV Heiligenkreuz baut die Führung aus

Nach der Pause legte der SV Heiligenkreuz nach. In der 48. Minute erhöhte erneut Luka Delić nach einem Sololauf auf 2:0. Nur drei Minuten später ließ Bruno Skaro die Abwehr der Gäste alt aussehen und sorgte mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Trotz des deutlichen Rückstands gaben sich die Gäste aus Loipersdorf-Kitzladen nicht auf und kämpften weiter um jeden Ball.

Die Partie wurde zunehmend körperbetonter, was zu zahlreichen Fouls führte. Der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun, um die Gemüter zu beruhigen. In der 83. Minute konnte Loipersdorf-Kitzladen schließlich den Ehrentreffer erzielen. Mate Gale nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr des SV Heiligenkreuz und brachte den Ball zum 3:1 im Netz unter.

Doch die Hoffnung der Gäste, vielleicht noch ein Comeback zu schaffen, wurde schnell zunichte gemacht. In der 90. Minute setzte Nico Pascal Gotzi den Schlusspunkt und sorgte mit seinem Treffer zum 4:1 für die endgültige Entscheidung. Der SV Heiligenkreuz ließ sich den verdienten Sieg nicht mehr nehmen und feierte am Ende einen souveränen Heimerfolg.

1. Klasse Süd: Heiligenkreuz : Loipersdorf-Kitzl - 4:1 (1:0)

92 Nico Pascal Gotzi 4:1

83 Mate Gale 3:1

51 Bruno Skaro 3:0

48 Luka Deli? 2:0

3 Luka Deli? 1:0

