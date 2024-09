ASK Schlaining dreht das Spiel beim SV Kemeten

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:57

In einem rasanten Duell der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich ASK Schlaining auswärts mit 3:1 gegen Kemeten durch. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Gäste Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Früher Führungstreffer für Kemeten - Gäste gleichen rasch aus

Die Partie begann rasant, und bereits in der 11. Minute konnten die Gastgeber aus Kemeten den ersten Treffer des Spiels bejubeln. Stjepan Kokot war der Torschütze und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung schien Kemeten Rückenwind zu verleihen, doch ASK Schlaining zeigte sich unbeeindruckt und antwortete prompt.

Nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer von Kokot gelang es den Gästen, den Ausgleich zu erzielen. In der 18. Minute traf Benjamin Szendrödi zum 1:1 und stellte das Spiel wieder auf Anfang. Die erste Halbzeit blieb danach ohne weitere Tore, doch es war deutlich zu erkennen, dass beide Mannschaften entschlossen waren, das Spiel für sich zu entscheiden.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit für den Gast

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch es war ASK Schlaining, die in der 73. Minute den Treffer zur 2:1-Führung erzielten. Kevin Schenner war der glückliche Torschütze und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Dieser Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die nun verstärkt auf den Ausgleich drängten.

Doch ASK Schlaining hielt dem Druck stand und setzte in der Schlussphase den entscheidenden Treffer. In der 83. Minute traf György Nyari zum 3:1 und machte damit den Sieg für die Gäste perfekt. Kemeten konnte daraufhin nicht mehr zurückschlagen, und das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für ASK Schlaining.

1. Klasse Süd: Kemeten : Schlaining - 1:3 (1:1)

83 György Nyari 1:3

73 Kevin Schenner 1:2

18 Benjamin Szendrödi 1:1

11 Stjepan Kokot 1:0

