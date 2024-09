Bad Tatzmannsdorf siegt knapp beim SV Heiligenbrunn

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 06:51

Im Zuge der 8. Runde in der 1. Klasse Süd (BGLD) konnte Bad Tatzmannsdorf einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen den SV Heiligenbrunn verbuchen. Die Partie war von Beginn an umkämpft und bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte. Der SV Heiligenbrunn konnte zwar zwischenzeitlich ausgleichen, musste sich aber letztlich doch geschlagen geben.

Frühe Führung für Bad Tatzmannsdorf durch Matchwinner Patrick Bürger

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beide Mannschaften versuchten früh, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu übernehmen. Bereits in der 24. Minute konnte Patrick Bürger für Bad Tatzmannsdorf das erste Tor des Tages erzielen. Ein präziser Abschluss brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der SV Heiligenbrunn zeigte sich jedoch nicht entmutigt und bemühte sich um den schnellen Ausgleich.

In der 36. Minute hatte Boris Vurusic vom SV Heiligenbrunn eine hundertprozentige Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Trotz weiterer Bemühungen der Heiligenbrunner blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für Bad Tatzmannsdorf.

Spannende zweite Halbzeit - auf Ausgleich folgt neuerliches Führungstor

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Heiligenbrunn mit neuem Elan aus der Kabine und setzte Bad Tatzmannsdorf zunehmend unter Druck. In der 52. Minute war es dann soweit: Boris Vurusic machte seinen vergebenen Versuch aus der ersten Halbzeit wett und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Der Jubel auf Seiten der Heimmannschaft war groß und das Spiel war wieder völlig offen.

In den folgenden Minuten entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams zeigten viel Einsatz und es wurde deutlich, dass sie sich mit einem Unentschieden nicht zufriedengeben wollten. Doch es war wieder Patrick Bürger, der in der 75. Minute den Unterschied machte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages brachte er Bad Tatzmannsdorf erneut in Führung und stellte damit den 2:1-Endstand her.

Der SV Heiligenbrunn versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um erneut auszugleichen, doch die Abwehr von Bad Tatzmannsdorf stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die Gäste konnten einen hart erkämpften Auswärtssieg feiern.

1. Klasse Süd: Heiligenbrunn : Bad Tatzmannsdorf - 1:2 (0:1)

75 Patrick Bürger 1:2

52 Boris Vurusic 1:1

24 Patrick Bürger 0:1



