"Lucky Punch" bringt SC Wiesfleck Sieg gegen SV Zuberbach

Details Montag, 23. September 2024 07:03

Der SC Wiesfleck setzte sich in einem hart umkämpften Spiel der 8. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) gegen den SV Zuberbach mit 2:1 durch. Lukas Lipp brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Dominik Nemeth glich für die Gäste in der zweiten Halbzeit aus. Nejc Levec sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung und sicherte dem SC Wiesfleck drei wichtige Punkte.

Tor durch Lipp bringt knappe Pausenführung für Heim-Elf

In der Anfangsphase des Spiels dominierte der SC Wiesfleck das Geschehen und zeigte sich von Beginn an offensiv ausgerichtet. Bereits in der 20. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer der Partie. Lukas Lipp nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr von SV Zuberbach und erzielte das 1:0 für den SC Wiesfleck. Die Fans der Heimmannschaft waren begeistert und unterstützten ihr Team lautstark.

Nach dem Führungstreffer zog sich der SC Wiesfleck etwas zurück und überließ den Gästen mehr Spielanteile. Der SV Zuberbach versuchte, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Defensive der Gastgeber. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeitpause beim 1:0 für den SC Wiesfleck.

Spannende zweite Halbzeit - Entscheidung im Finish

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SV Zuberbach den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 60. Minute wurden die Bemühungen der Gäste schließlich belohnt. Dominik Nemeth fand eine Lücke in der Abwehr des SC Wiesfleck und markierte das 1:1. Die Partie war wieder offen, und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Der SC Wiesfleck wollte unbedingt die drei Punkte im eigenen Stadion behalten, während der SV Zuberbach alles daran setzte, zumindest einen Punkt mitzunehmen.

Als sich die meisten Zuschauer schon auf ein Unentschieden eingestellt hatten, schlug der SC Wiesfleck in der 90. Minute noch einmal zu. Nejc Levec gelang es, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung zu bringen. Die Spieler und Fans des SC Wiesfleck jubelten frenetisch über das späte Tor, das letztlich den Sieg bedeutete.

1. Klasse Süd: Wiesfleck : Zuberbach - 2:1 (1:0)

93 Nejc Levec 2:1

60 Dominik Nemeth 1:1

20 Lukas Lipp 1:0

