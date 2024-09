ASK Markt Neuhodis gewinnt knapp gegen SV Kirchfidisch

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 22:38

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der ASK Markt Neuhodis mit 2:1 gegen den SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch durch. Patrik Paudits glänzte mit einem Doppelpack und sicherte seinem Team damit den Sieg. Trotz eines späten Anschlusstreffers durch Rene Posch konnte Kirchfidisch das Blatt nicht mehr wenden. Die Partie bot zahlreiche spannende Momente und hielt die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem.

Dominanz von Markt Neuhodis in der ersten Hälfte

Schon zu Beginn der Partie zeigte der ASK Markt Neuhodis, warum sie auf dem dritten Tabellenplatz stehen. Bereits in der ersten Minute hatten sie eine gute Chance, die Führung zu erzielen. Trotz einiger Foulspiele auf beiden Seiten gelang es Markt Neuhodis, die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Nach einem Foul in der 23. Minute und einem Freistoß, der in die Mauer ging, gelang es schließlich Patrik Paudits in der 27. Minute, das erste Tor des Spiels zu erzielen und Markt Neuhodis mit 1:0 in Führung zu bringen. Kurz vor der Halbzeit hatte Paudits erneut eine Chance, konnte diese jedoch nicht verwerten. Kirchfidisch hatte in der ersten Hälfte Schwierigkeiten, gefährliche Aktionen zu kreieren, und so ging es mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber in die Pause.

Spannende Schlussphase nach dominanter zweiter Halbzeit

Die zweite Hälfte begann vielversprechend für ASK Markt Neuhodis. Bereits in der 47. Minute hatten sie eine hundertprozentige Chance, die Führung auszubauen. Diese wurde jedoch nicht genutzt. In der 61. Minute gelang es schließlich erneut Patrik Paudits, mit einem sehr schönen Tor auf 2:0 zu erhöhen. Der Ball kam von der Brust und wurde per Volley ins Netz befördert. Kirchfidisch ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 86. Minute zeigte Torhüter Baliko eine Glanzparade und verhinderte so den Anschlusstreffer der Gäste.

In den letzten Minuten wurde das Spiel noch einmal richtig spannend. Kirchfidisch erhöhte den Druck und hatte in der 90. Minute eine tolle Chance, die sie allerdings nicht nutzen konnten. Schließlich gelang Rene Posch in der 90. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1. Trotz einer vierminütigen Nachspielzeit und weiteren Angriffen konnte Kirchfidisch den Ausgleich nicht mehr erzielen. Der ASK Markt Neuhodis brachte die knappe Führung über die Zeit und feierte somit einen verdienten Sieg. Das Spiel endete nach insgesamt 95 Minuten mit einem 2:1 für den ASK Markt Neuhodis.

1. Klasse Süd: Markt Neuhodis : Kirchfidisch - 2:1 (1:0)

93 Rene Posch 2:1

62 Patrik Paudits 2:0

27 Patrik Paudits 1:0

