SV Heiligenkreuz siegt in Thriller bei Bad Tatzmannsdorf mit 4:2

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 22:37

In einem packenden Spiel in der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich SV Heiligenkreuz letztlich mit 4:2 gegen Bad Tatzmannsdorf durch. Die Partie war geprägt von zahlreichen spannenden Momenten, darunter zwei Elfmeter und ein spektakuläres Freistoßtor aus mehr als 50 Metern. Während Bad Tatzmannsdorf lange Zeit ebenbürtig war, konnten sich die Gäste am Ende durchsetzen und einen glücklichen Sieg einfahren.

Frühe Führung für Bad Tatzmannsdorf - Ausgleich vor der Pause

Die Gastgeber starteten energisch in das Spiel und wurden bereits in der 15. Minute belohnt. Nach einem Foul von Kramar an Grgic, das einen klaren Elfmeter zur Folge hatte, verwandelte Patrick Bürger sicher zum 1:0 für Bad Tatzmannsdorf. Die frühe Führung setzte Heiligenkreuz unter Druck, und die Gäste mussten reagieren.

Nach einem intensiven Schlagabtausch gelang es SV Heiligenkreuz in der 40. Minute, den Ausgleich zu erzielen. Ein Foul an Skaro führte zu einem Elfmeter, den Antonio Pavic souverän zum 1:1 verwandelte. Mit diesem Stand gingen beide Teams in die Halbzeitpause, nachdem die Gastgeber einige Chancen nicht nutzen konnten, um erneut in Führung zu gehen.

Wendepunkt in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für Bad Tatzmannsdorf. In der 51. Minute führte ein unglückliches Eigentor von Salur, verursacht durch eine Flanke von Delic, zur 2:1-Führung für SV Heiligenkreuz. Die Gastgeber kämpften weiter und hatten in der 53. Minute eine gute Ausgleichschance, die jedoch ungenutzt blieb.

Nur zehn Minuten später, in der 61. Minute, erhöhte Antonio Pavic mit einem weiteren Treffer auf 3:1 für die Gäste. Der erneute Rückstand setzte Bad Tatzmannsdorf unter Druck, doch sie gaben nicht auf. In der 70. Minute brachte Dominik Drmic seine Mannschaft mit einem Anschlusstor zum 2:3 wieder ins Spiel und sorgte für eine spannende Schlussphase.

In den letzten Minuten drückte Bad Tatzmannsdorf stark auf den Ausgleich, aber die Abwehr von Heiligenkreuz hielt stand. In der 80. Minute hatte Bürger eine weitere gute Chance, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Die Zuschauer erlebten eine dramatische und wilde Schlussphase, in der beide Teams noch einmal alles gaben.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. In der 90. Minute gelang Antonio Pavic mit einem spektakulären Freistoß aus über 50 Metern sein dritter Treffer des Tages, der den Endstand von 4:2 für SV Heiligenkreuz besiegelte. Trotz einer ebenbürtigen Leistung von Bad Tatzmannsdorf war das Team am Ende glücklos.

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf : Heiligenkreuz - 2:4 (1:1)

96 Antonio Pavic 2:4

70 Dominik Drmic 2:3

61 Antonio Pavic 1:3

51 Eigentor durch Ivan Cecura 1:2

40 Antonio Pavic 1:1

15 Patrick Bürger 1:0

