Dominanter Auftritt: Kemeten triumphiert mit 4:0 gegen SV Zuberbach

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 19:17

In einem einseitigen Spiel der 9. Runde in der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich Kemeten souverän gegen den SV Zuberbach durch. Schon zur Halbzeit führten die Gäste aus Kemeten mit 3:0 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Markus Hochwarter, der zwei Treffer beisteuerte. Auch Stjepan Kokot trug mit zwei Toren maßgeblich zum klaren Sieg bei.

Frühe Führung für Kemeten - klares 0:3 zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Kemeten. Bereits in der 11. Minute erzielte Stjepan Kokot das erste Tor der Partie und brachte Kemeten mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den SV Zuberbach unter Druck, und es schien, als könnten sie sich davon nicht mehr erholen.

Nur neun Minuten später war es erneut Stjepan Kokot, der für Kemeten traf. In der 20. Minute erhöhte er auf 2:0 und festigte damit die Dominanz der Gäste. Der SV Zuberbach hatte große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und ließ in der Defensive einige Lücken, die Kemeten konsequent nutzte.

Die Offensive der Gäste setzte ihre starke Leistung fort, und nur zwei Minuten nach dem zweiten Treffer war es Markus Hochwarter, der in der 22. Minute das 3:0 für Kemeten erzielte. Mit diesem Treffer war die Partie bereits früh entschieden, und die Gastgeber konnten nur noch versuchen, das Ergebnis in Grenzen zu halten.

Endgültige Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Kemeten kontrollierte das Spiel und ließ dem SV Zuberbach kaum Raum für eigene Angriffe. Die Gastgeber mühten sich, blieben aber vor dem Tor der Gäste weitgehend harmlos.

In der 56. Minute setzte Markus Hochwarter mit seinem zweiten Tor des Tages den Schlusspunkt. Mit einem präzisen Abschluss erhöhte er auf 4:0 und besiegelte damit endgültig den klaren Sieg für Kemeten. Der SV Zuberbach hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Die restlichen Minuten des Spiels verliefen ereignislos, und die Gäste verwalteten souverän ihren Vorsprung. Nach 90 Minuten war die Partie vorbei, und Kemeten durfte sich über einen verdienten 4:0-Auswärtssieg freuen.

1. Klasse Süd: Zuberbach : Kemeten - 0:4 (0:3)

56 Markus Hochwarter 0:4

22 Markus Hochwarter 0:3

20 Stjepan Kokot 0:2

11 Stjepan Kokot 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.