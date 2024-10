Torloses Remis zwischen Loipersdorf-Kitzladen und Bad Tatzmannsdorf

Spielberichte

In einem intensiv umkämpften Spiel der 10. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) trennten sich Loipersdorf-Kitzladen und Bad Tatzmannsdorf torlos. Trotz zahlreicher Gelegenheiten, insbesondere für die Gastgeber, blieb das erlösende Tor auf beiden Seiten aus. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer hitzigen Atmosphäre.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie begann mit einem ausgeglichenen Spielverlauf, bei dem sich keine der beiden Mannschaften klare Torchancen erarbeiten konnte. Nach rund 23 Minuten wurde von den Zuschauern bemängelt, dass die Partie bis dahin eher ereignisarm und ausgeglichen verlief. Erst nach 38 Minuten wurde es erstmals gefährlich für die Gäste aus Bad Tatzmannsdorf, als Jan Benedek für Loipersdorf-Kitzladen nach einer Flanke frei zum Kopfball kam. Doch der Tormann von Bad Tatzmannsdorf bewies seine Klasse und konnte den Ball mit Mühe parieren.

Zum Ende der ersten Halbzeit wurden die Gastgeber zunehmend dominanter. Lovric hatte in der 45. Minute die Möglichkeit, mit einem Freistoß von der 16er-Linie die Führung zu erzielen, doch der Ball landete nur auf dem Lattenkreuz. Kurz darauf hielt der Tormann von Bad Tatzmannsdorf sein Team erneut im Spiel und verhinderte eine hundertprozentige Chance von Benedek. Bis zur Pause blieb es jedoch beim 0:0, trotz der starken Drangphase von Loipersdorf-Kitzladen.

Spielentscheidende Momente und Kartenflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste besser ins Spiel und setzten die Heimmannschaft unter Druck. Dennoch schien Loipersdorf-Kitzladen weiterhin die spielbestimmende Mannschaft zu sein, was sich in der 65. Minute zeigte, als ein vermeintliches Tor durch Skrbin nach einem Freistoß wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde.

In der Schlussphase wurde das Spiel zunehmend hitziger. Ab der 75. Minute war die Partie durch intensive Zweikämpfe und eine aufgeladene Stimmung geprägt. In der 90. Minute erhielt Jannik Neubauer von Loipersdorf-Kitzladen die Gelb-Rote Karte, was die Gastgeber schwächte. Trotz allem blieb es beim 0:0-Endstand, da beide Teams nicht mehr die nötige Durchschlagskraft im Angriff entwickeln konnten.

