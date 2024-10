Spannendes Unentschieden zwischen Neuhaus am Klausenbach und ASK Markt Neuhodis

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:44

In einem aufregenden Duell der 1. Klasse Süd trafen Neuhaus am Klausenbach und ASK Markt Neuhodis aufeinander. Beide Mannschaften zeigten sich von ihrer kämpferischen Seite, doch trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Besonders Sebastian Weber und Milan Török drückten dem Spiel mit ihren Toren ihren Stempel auf.

Erste Halbzeit: Neuhaus dominiert, Weber trifft

Das Spiel begann mit einer dominanten Vorstellung von Neuhaus am Klausenbach, die früh das Heft des Handelns in die Hand nahmen. Bereits in der 10. Minute zeichnete sich ab, dass die Gastgeber entschlossen waren, die Partie zu kontrollieren. Erste große Chancen wurden jedoch vergeben, unter anderem durch Lackner und Hajdic, der in der 25. Minute nur knapp am Torerfolg gehindert wurde.

Der Druck von Neuhaus zahlte sich schließlich in der 29. Minute aus, als Sebastian Weber ein beeindruckendes Solo startete und mit einem Traumtor die verdiente 1:0-Führung erzielte. Die Freude bei den Gastgebern war groß, doch trotz weiterer hochkarätiger Möglichkeiten, darunter ein Doppel-Aluminiumtreffer in der 36. Minute, gelang es ihnen nicht, die Führung auszubauen. Slukic im Tor von ASK Markt Neuhodis verhinderte mit spektakulären Paraden wiederholt das zweite Tor.

Zweite Halbzeit: Chancenwucher und späte Antwort der Gäste

Nach der Pause setzte Neuhaus am Klausenbach ihren offensiven Stil fort, doch die Chancenverwertung blieb ein Problem. Hajdic verpasste in der 63. Minute eine weitere Gelegenheit, als er im Eins-gegen-Eins gegen den Torhüter scheiterte. Nur wenige Minuten zuvor trafen sie erneut das Aluminium, was die Anspannung unter den Heimfans weiter erhöhte.

ASK Markt Neuhodis blieb indes stets gefährlich und nutzte eine ihrer wenigen Chancen effizient. In der 84. Minute gelang Milan Török der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 1:1, als er einen der wenigen Vorstöße der Gäste erfolgreich abschloss. Dieses Tor stellte den Spielverlauf zwar etwas auf den Kopf, verdeutlichte jedoch die Effektivität der Gäste.

In den letzten Minuten warf Neuhaus alles nach vorne, um doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Doch trotz unermüdlichen Einsatzes und weiterer vergebener Chancen blieb es beim 1:1.

1. Klasse Süd: Neuhaus/Klaus. : Markt Neuhodis - 1:1 (1:0)

84 Milan Török 1:1

29 Sebastian Weber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.