Spannung bis zum Schluss: Oberwart siegt knapp gegen Heiligenkreuz

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:18

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich der SV Klöcher Bau Oberwart knapp mit 2:1 gegen den SV Heiligenkreuz durch. Trotz eines späten Ausgleichs durch einen Elfmeter von Antonio Pavic konnte Oberwart in der Nachspielzeit durch ein Tor von Jonas Ferdinand Grandits den Sieg für sich sichern. Die Partie war geprägt von intensiven Momenten, verpassten Chancen und einem packenden Ende, das die Zuschauer im Waldstadion bis zur letzten Minute fesselte.

Frühe Führung für Oberwart

Bereits in der dritten Minute gelang dem SV Klöcher Bau Oberwart ein früher Führungstreffer durch Lorand Benjamin Keszeg. Der schnelle Vorstoß der Gäste setzte den SV Heiligenkreuz sofort unter Druck und zwang die Heimmannschaft, von Beginn an offensiv zu agieren. Trotz intensiver Bemühungen tat sich der SV Heiligenkreuz schwer, vor dem Tor erfolgreich zu sein. In der 21. Minute bot sich ihnen eine erste Gelegenheit, als Schlener eine Chance überhastet vergab und den Ball über das Tor schoss.

Der SV Heiligenkreuz bemühte sich weiter um den Ausgleich, doch in der ersten Halbzeit fehlte ihnen das nötige Glück vor dem Tor. Oberwart zeigte sich derweil defensiv kompakt und verwandelte eine ihrer wenigen Chancen in ein Tor. Der Halbzeitstand von 0:1 spiegelte die Effektivität der Gäste wider.

Dramatische Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit Heiligenkreuz auf der Suche nach dem Ausgleich. In der 81. Minute wurde ein Abseitstor von Heiligenkreuz nicht anerkannt, was die Spannung und Intensität des Spiels weiter erhöhte. Als sich die reguläre Spielzeit dem Ende neigte, schien es, als würde Oberwart den knappen Vorsprung über die Zeit retten können.

Doch die letzten Minuten der Partie brachten noch einmal Bewegung ins Spielgeschehen. In der 93. Minute wurde dem SV Heiligenkreuz ein Elfmeter zugesprochen, nachdem Kramar gefoult worden war. Antonio Pavic trat souverän an und verwandelte den Strafstoß zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich. Die Freude der Heimmannschaft währte jedoch nur kurz. Tief in der Nachspielzeit (96.) gelang es Jonas Ferdinand Grandits, für Oberwart das entscheidende 2:1 zu erzielen und damit den Sieg sicherzustellen.

1. Klasse Süd: Heiligenkreuz : SV Oberwart - 1:2 (0:1)

95 Jonas Ferdinand Grandits 1:2

91 Antonio Pavic 1:1

3 Lorand Benjamin Keszeg 0:1

