Kirchfidisch ringt Schlaining mit 2:1 nieder

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:19

Ein packendes Spiel zwischen dem SV Kirchfidisch und ASK Schlaining endete mit einem 2:1-Sieg für die Gastgeber. In der 10. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) ging es heiß her, als beide Teams um die Punkte kämpften. Mit einem frühen Führungstreffer und einer schnellen Antwort der Gäste, entwickelte sich ein spannendes Duell. Beide Teams zeigten großen Einsatz und es blieb bis zur letzten Minute spannend, bevor Kirchfidisch den Sieg sichern konnte.

Frühe Tore sorgen für Spannung

Bereits in der vierten Minute gelang dem SV Kirchfidisch ein sensationeller Start in die Partie. Phillip Toth überraschte alle mit einem atemberaubenden 40-Meter-Lupfer, der den Ball im Netz der Gäste versenkte. Mit diesem frühen Tor zeigte Kirchfidisch direkt, dass sie die Kontrolle über das Spiel übernehmen wollten.

ASK Schlaining ließ sich jedoch nicht lange bitten und antwortete nur 13 Minuten später. In der 17. Minute glich Adis Crnovic für die Gäste aus, als er die Abwehr der Gastgeber überwinden konnte. Dieses Tor brachte die Gäste zurück ins Spiel und sorgte für neue Spannung auf dem Platz.

Doch Kirchfidisch ließ sich nicht beirren und setzte weiter auf Angriff. In der 20. Minute gelang Roland Halmosi der erneute Führungstreffer für die Heimmannschaft, als er zum 2:1 einnetzte. Dieses Tor erwies sich als entscheidend, denn es sollte der letzte reguläre Treffer des Spiels bleiben.

Schlaining kämpft vergeblich um den Ausgleich

In der zweiten Hälfte drängte ASK Schlaining stark auf den Ausgleich und erhöhte den Druck auf die Defensive von Kirchfidisch. Es war ein hart umkämpftes Spiel, bei dem jede Minute ein Spieler am Boden zu liegen schien, da die Intensität der Partie zunahm. Die Gastgeber mussten alles geben, um die Angriffe der Gäste abzuwehren.

Die vielleicht dramatischste Szene ereignete sich in der 85. Minute, als Schlaining der vermeintliche Ausgleich gelang, der jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Diese Entscheidung wurde von den Gästen heftig diskutiert, aber der Spielstand blieb unverändert.

In der Schlussphase des Spiels, kurz vor der 90. Minute, rettete Posch für Kirchfidisch, indem er den Ball von der Linie klärte und damit die Führung der Gastgeber bewahrte. Trotz der Nachspielzeit gelang es Schlaining nicht mehr, das Blatt zu wenden, und das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für den SV Kirchfidisch.

1. Klasse Süd: Kirchfidisch : Schlaining - 2:1 (2:1)

18 Roland Halmosi 2:1

16 Adis Crnovic 1:1

3 Philipp Toth 1:0

