2. Klasse Mitte Meistergruppe: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 22:49

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Andreas Gold (SV Antau)

Endergebnis:

1. Andreas Gold (SV Antau / 1599 Stimmen)

2. Dominik Manninger (ASK Raiding / 1123 Stimmen)

3. Jonas Reitbauer (MSV 2020 / 439 Stimmen)

4. Dukagjin Karanezi (MSV 2020 / 352 Stimmen)

5. Tim Reitbauer (MSV 2020 / 37 Stimmen)

6. Niko Cerny (ASK Hirm / 32 Stimmen)

7. Jan Weixler (SV Antau / 17 Stimmen)

8. Daniel Strauszberger (SV Antau / 9 Stimmen)

9. Philip Knotzer (MSV 2020 / 7 Stimmen)

10. Lukas Grimmer (MSV 2020 / 4 Stimmen)