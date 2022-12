ASK Hirm: 1. Klasse Mitte, wir kommen!

Details Donnerstag, 15. Dezember 2022 11:09

Mit einem holperigen Start begann die Saison für den ASK Hirm – zwei Niederlagen und ein Sieg in den ersten drei Begegnungen. Anschließend zündeten die „Ruamzuzla“ den Turbo und legten eine Serie von sieben Siegen und einem Remis hin. Obwohl der ASK die meisten Tore in der Liga geschossen hat, haben sie keinen sogenannten Goalgetter in ihren Reihen. Drei Spieler, nämlich Niko Cerny, Erdoğan Tekin und Fatih Satilmis, teilen sich die Hälfte aller Hirmer Treffer. Dadurch ist für die Gegner schwer auszumachen, wer gedeckt werden soll.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Bernd Leimstättner, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Leimstättner: „Es war eigentlich kein guter Start in die Herbstmeisterschaft, geschuldet dem Umstand, dass wir acht neue Spieler in der Mannschaft hatten. Im Laufe der Hinrunde ist die Mannschaft dann langsam immer besser geworden und wir haben unsere Spiele deutlich gewonnen. Darum stehen wir an der Tabellenspitze.“

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die Trefferausbeute ohne einen sogenannten Goalgetter?

Leimstättner: „Wir haben keinen richtigen Knipser in unseren Reihen. Dafür haben wir viele gute Individualisten in der Mannschaft und diese sorgen für die nötigen Tore.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Leimstättner: „Wir haben im Sommer acht Neuzugänge gehabt, davon sechs für die Kampfmannschaft. Die haben unsere Erwartungen voll übertroffen.“

Ligaportal: Wie hat der ASK die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Leimstättner: „Wir haben nach dem Ende der Meisterschaft kein weiteres Training gehabt. Wir treffen uns wöchentlich einmal zum Training in einer Halle. Ab Februar starten wir dann mit dem Mannschaftstraining im Freien.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Leimstättner: „Wie es zurzeit aussieht, werden wir weder Zu- noch Abgänge haben. Wir sind Tabellenführer, da möchte jeder Spieler im Verein bleiben.“

Ligaportal: Nach dem Herbstmeistertitel, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Leimstättner: „Wir wollen nicht Dritter werden, sondern unser Ziel ist der Meistertitel. Der Vorstand ist mit einem Aufstieg in die 1. Klasse einverstanden.“