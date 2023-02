SV Antau: Dieses Jahr soll es mit dem Aufstieg klappen

Details Dienstag, 07. Februar 2023 10:36

Der SV Antau ist stark in die neue Saison gestartet, zwei Siege und ein Remis standen zu Buche, dann folgten drei Pleiten und das Ende von Trainer Viktor Hanak. Ihm folgte Peter Strodl als neuer Coach. Die letzten drei Begegnungen vor der Winterpause wurden allesamt gewonnen, weshalb der SV die Hinrunde auf dem 4. Tabellenrang beendete – mit nur zwei Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Mit Andreas Gold hat man einen schussgewaltigen Spieler in den eigenen Reihen, der mir elf Treffern an der dritten Position der Torschützenliste steht.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Peter Strodl, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Strodl: „Ich kann nicht viel dazu sagen, da ich erst Ende September als Trainer in Antau eingestiegen bin. Ich habe die Nachfolge von Viktor Hanak angetreten. Im Anschluss daran haben wir alle Matches gewonnen, natürlich war ich damit zufrieden.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Strodl: „Es gibt immer noch die Möglichkeit für kleine Verbesserungen, aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Sie ist in der Tabelle dort positioniert, wo sie auch hingehört.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Strodl: „Mit Mario Hötschl hatten wir einen Neuzugang, mit dem bin ich sehr zufrieden."

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Strodl: „Drei Spieler haben uns verlassen, neue Transfers haben wir keine zu verzeichnen.“

Ligaportal: Wie hat der SV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Strodl: „Wir haben uns im Dezember einmal und im Januar zweimal in der Woche auf freiwilliger Basis zur Bewegungstherapie getroffen. Dann habe ich den Spielern eine Pause von 10 Tagen gegeben, und am 6. Februar haben wir mit dem Mannschaftstraining begonnen.“

Ligaportal: Nach dem momentanen 4. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Strodl: „Wir brauchen keinen Hehl daraus zu machen, dass Antau eigentlich in die 1. Klasse gehört, aber es wird nicht leicht werden, denn die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle werden um den Aufstieg kämpfen. Unser Ziel ist auf jeden Fall der 2. Tabellenrang.“

