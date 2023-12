2. Klasse Mitte: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 17:24

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Tobias Trimmel (ASK Stoob)

Endergebnis:

1. Tobias Trimmel (ASK Stoob / 4998 Stimmen)

2. Patrik Marchhart (SV Sigleß / 2870 Stimmen)

3. Daniel Suvak (SC Dörfl / 2401 Stimmen)

4. Stefan Schedl (ASK Tschurndorf / 1601 Stimmen)

5. Thomas Ecker (UFC Neckenmarkt / 1402 Stimmen)

6. Bernd Kutrowatz (UFC Sieggraben / 1095 Stimmen)

7. Pascal Treidt (SC Unterrabnitz / 679 Stimmen)

8. Andreas Gold (SV Antau / 596 Stimmen)

9. Philipp Spitzer (SV Sigleß / 550 Stimmen)

10. Manuel Ringhofer (SV Antau / 175 Stimmen)



