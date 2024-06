SV Antau: Statement von Meistertrainer Peter Strodl und Fotostrecke der Feierlichkeiten!

2. Klasse Mitte

Eine Saison, wie sie viel besser hätte nicht laufen können: 21 Siege aus 27 Saisonspielen, dazu fünf Remis und nur eine einzige Niederlage. Der SV Antau war in der 2. Klasse Mitte heuer das Maß aller Dinge und krönte sich verdientermaßen zum Meister und Aufsteiger in die 1. Klasse. Nachfolgend ein Statement von Trainer Peter Strodl sowie eine Bildergalerie der Meistermeier!

"Ich kann mich nur bedanken, beim Verein, der mir diese Chance ermöglicht hat"

Peter Strodl: "Es war einfach die perfekte Saison - wir haben in der Rückrunde bis auf ein Unentschieden alles gewonnen, wir sind die beste Heim- und die beste Auswärtsmannschaft, wir haben die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert. Dazu hat uns auch das Trainingslager geholfen, auch wenn wir am Anfang vielleicht etwas müde waren und holprig gestartet sind - aber auf die gesamte Zeit gesehen war das einfach perfekt. Darüber hinaus konnten wir personell fast immer aus dem Vollen schöpfen, hatten kaum Verletzte und im Endeffekt bewahrtet es sich: 'Die Offensive gewinnt ein Match, die Defensive eine Meisterschaft' - und bei uns fängt das beim Stürmer an und hört beim Torwart auf, da hat einfach alles perfekt funktioniert. Für den Verein bedeutet das einfach alles, nachdem man es schon sieben, acht Jahre probiert hat und manchmal knapp gescheitert ist - umso schöner ist es, als Meister aufzusteigen. Etwas Schöneres gibt es nicht.

Ich kann mich nur bedanken, beim Verein, der mir diese Chance ermöglicht hat - allen voran bei Karl Gerdenich, Michael Gold und Mark Hergovits. Ich bedanke mich bei jedem freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer, bei jedem einzelnen Vorstandsmitglied, bei allen Reservespielern, die immer mit vollem Einsatz beim Training waren, bei den Sponsoren, bei allen Funktionären, die sich den A*sch aufgerissen haben und immer für tipptopp Platzverhältnisse gesorgt haben. Und natürlich allen voran bei unseren treuen Fans, die uns überall und in jeder Situation begleitet haben und immer hinter uns gestanden sind. Ohne dieses Gesamtpaket geht das nicht - ich bin mega stolz auf die Truppe und auf den gesamten Verein. Danke!"

Fotos: SV Antau / Daniel Orram

