Mattersburg feiert ersten Sieg in der Vereinsgeschichte

Dienstag, 03. August 2021

Das nennt man dann wohl einen Auftakt nach Maß. Nicht viel positives war zuletzt im Zusammenhang mit Mattersburg und Fußball zu lesen, am Wochenende sorgte der neu gegründete Verein in Mattersburg aber nach langer Zeit wieder für positive Schlagzeilen, die junge Truppe feierte nach dem Aus des SVM den ersten Sieg in der Vereinsgeschichte, Gegner war der SC Wiesen.

Und die Kulisse zeigte bereits, auf was man sich zukünftig in der 2.Klasse Mitte einstellen muss, gut und gerne 800 Zuseher waren auf dem Platz, als der neu geründete Verein zum ersten Mal in einem Meisterschaftsspiel auflief. Und die Hausherren gaben auch von Beginn weg den Ton an, waren auf dem Platz das spielbestimmende Team und erarbeiteten sich einige Möglichkeiten. In den ersten 45 Minuten sollte es allerdings noch nichts werden mit dem Toreschießen, die 800 Zuseher mussten sich bis zur zweiten Halbzeit gedulden, das Warten sollte sich jedoch auszahlen.

Späte Entscheidung in Mattersburg

Auch im zweiten Durchgang waren die Gastgeber tonangebend, die erspielten Möglichkeiten wurden jedoch alle ausgelassen. Wiesen hatte auch im zweiten Durchgang offensiv wenig zu bieten, dafür stand man hinten extrem sicher. Dies sollte jedoch nur bis zur 51.Minute halten, denn dann traf Erion Berdynaj zum ersten Mal für den MSV und sorgte für Jubelstimmung. Danach schien der Knoten geplatzt, Philip Knotzer traf nach einem Handspiel im 16er per Elfer zum 2:0, den Schlusspunkt setzte dann der eingewechselte Roman Hofmann mit dem 3:0. So trugen sich am Ende alle Kicker in die Geschichtsbücher ein beim ersten Pflichtspiel des neuen Mattersburger Vereins.

"Die Kulisse war natürlich ganz toll, wir konnten dann in der zweiten Halbzeit auch unsere Überlegenheit ausspielen. Viele Leute stehen hinter dem Projekt, was wirklich Freude bereitet", war MSV Trainer Amminger zufrieden.

Die Besten: Pauschallob

