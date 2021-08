Raiding verteidigt die Tabellenführung mit Sieg in Dörfl

Details Montag, 09. August 2021 16:39

Der ASK Raiding kann nach dem zweiten Spieltag von einem starken Auftakt reden, mit 6 Punkten und dem Punktemaximum steht man an der Tabellenspitze. Sportclub Dörfl hat den Saisonstart hingegen verpatzt: Mit der 1:2-Niederlage gegen den ASK Raiding lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Bereits am ersten Spieltag zeigten die Raidinger, dass dieses Jahr wohl mit ihnen zu rechnen sein wird, dies mussten am Wochenende auch die Dörfler erfahren. Raiding kam gut ins Spiel, hatte die besseren Möglichkeiten, doch Dörfl konnte immer wieder Nadelstiche setzen, gab sich bissig und äußerst kampfstark, dennoch konnte man den Rückstand zur Pause nicht verhindern. Richard Köbanyai war zur Stelle und sicherte einem Team mit einem trockenen Abschluss die Führung zur Pause.

Last Minute Treffer kam zu spät

Auch im zweiten Durchgang steckten die Dörfler nicht auf, man warf sich in die Zweikämpfe und machten den überlegenen Gästen das Leben schwer. Erst gegen Ende des Spiels dann die vermeintliche Entscheidung, erneut war Richard Köbanyai der Torschütze. Doch die letzten Minuten musste dann wieder gezittert werden, denn Szabolcs Major sorgte mit einem verwandelten Elfer wieder für etwas Hoffnung, der Anschlusstreffer kam am Ende aber wohl zu spät für die Hausherren. Der ASK Raiding ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Klasse Mitte.

"Kompliment an Dörfl, die wrklich alles reingeworfen haben und super gekämpft haben. Am Ende geht unser Sieg aber wohl in Ordnung", so Raidings Trainer Anton Drabeck.

Die Besten: Julian Gneis, Niklas Gneis, Richard Köbenyai (alle Raiding)

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – ASK Raiding, 1:2 (0:1)

29 Richard Koebanyai 0:1

85 Richard Koebanyai 0:2

90 Szabolcs Major 1:2

