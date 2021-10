Unterpullendorf seit sechs Spielen sieglos - Dörfl mit drittem Sieg der Saison

Details Montag, 04. Oktober 2021 21:50

Am Sonntag begrüßte der SC Unterpullendorf den Sportclub Dörfl. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Sportclub Dörfl heißen konnte, auch aufgrund dessen, dass die Leistungen der Dörfler zunächst nach oben gingen. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Dörfl startete gut ins Spiel und ging nach einer engagierten halben Stunde auch in Führung. Dominik Bence Szemere machte in der 29. Minute das 1:0 vom SC Dörfl perfekt. Bis zur Pause neutralisierten sich dann beide Mannschaften, Unterpullendorf fing sich etwas und konnte zumindest bis zur Pause das Ergebnis halten. In den zweiten 45 Minuten gab es dann mehr Action.

Ausschluss und drei Treffer

Im zweiten Durchgang hatten die Gäste dann Pech, ein Ball landete an der Stange, ein Ball an der Latte und dann kam auch noch die kalte Dusche, Tibor Czar traf nach einem Einwurf zum Ausgleich, bereits davor hatte es Diskussionen um den Einwurf gegeben. Und Schiedsrichterin Henrietta Fekete zog erneut die Aufmerksamkeit auf sich, nach einem Einsteigen zeigte sie Markus Pochlatko die rote Karte, doch dies beflügelte die Gäste eher und in den Schlussminuten machte man durch Aleksander Grujic per Doppelpack alles klar. Der SC Dörfl holte auswärts bisher beachtliche sieben Zähler. Durch den Erfolg verbesserte sich der Sportclub Dörfl im Klassement auf Platz acht. Der SC Unterpullendorf tritt am Samstag, den 09.10.2021, um 18:00 Uhr, beim UFC Mannersdorf an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Sportclub Dörfl den ASK Tschurndorf.

"Für mich war es keine rote Karte, aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg für uns meines Erachtens verdient", so Dörfls Obmann Kurt Putz.

Der Beste: Aleksandar Grujic (Dörfl)

2. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – Sportclub Dörfl, 1:3 (0:1)

29 Dominik Bence Szemere 0:1

74 Tibor Czar 1:1

84 Aleksandar Grujic 1:2

86 Aleksandar Grujic 1:3

