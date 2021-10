Tschurndorf bleibt Schlusslicht bei Gegentoren in der 2. Klasse Mitte - Mannersdorf mit souveränem Erfolg

Details Montag, 18. Oktober 2021 22:53

Einen ungefährdeten Sieg am Wochenende holte sich der UFC Mannersdorf in der 2.Klasse Mitte! Bei Mannersdorf holte sich Tschurndorf eine 1:4-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der UFC Mannersdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Die erste Halbzeit entwickelte sich jedoch schwerer für die Hausherren als zunächst gedacht, denn Tschurndorf stand hinten gut, Mannersdorf fiel relativ wenig ein. Und so sah es lange Zeit nach einem torlosen Remis bis zur Pause aus! Doch kurz vor dem Seitenwechsel war es dann soweit, Manuel Supper bewies seinen Torriecher und schloss zum 1:0 ab, mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause!

Mannersdorf im Aufwind

In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann etwas flotter, Mannersdorf hatte jetzt mehr ZUgriff und spielte auch besser. Roman Waitz und David Haspel sorgten dann quasi für die Entscheidung. Tschurndorf hatte zwar kurz Hoffnung nach einem Treffer von Pascal Tritremmel, doch Manuel Supper setzte dann den Schlusspunkt. Der UFC Mannersdorf sprang mit diesem Erfolg auf den siebten Platz. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Mannersdorf derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Tschurndorf ist der UFC weiter im Aufwind.

"Im ersten Durchgang haben wir einiges vermissen lassen, die zweite Halbzeit war dann aber wirklich in Ordnung", so Mannersdorfs Trainer Hannes Schwarz.

Der Beste: Manuel Supper (Mannersdorf)

2. Klasse Mitte: UFC Mannersdorf – ASK Tschurndorf, 4:1 (1:0)

44 Manuel Supper 1:0

55 Roman Waitz 2:0

67 David Haspel 3:0

83 Pascal Tritremmel 3:1

92 Manuel Supper 4:1

