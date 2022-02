Mattersburg 2020 kassiert die erste Niederlage der Saison gegen Mitfavorit Antau

Details Sonntag, 27. Februar 2022 12:16

In der ersten Spielrunde nach der Winterpause traf der überlegenen Spitzenreiter Mattersburger Sportverein 2020 auf den SV Antau. Die Heimmannschaft ging als Favorit in diese Partie und wollte mit einem Sieg einen guten Start in das Jahr 2022 hinlegen. Die Gäste sind in der Auswärtstabelle der 2. Klasse Mitte auf dem ersten Rang platziert und werden sich nicht so einfach die Punkte abnehmen lassen. So ist es dann auch geschehen, die Truppe von Trainer Viktor Hanak zeigte eine ansprechende Leistung und konnte sich schlussendlich mit 2:0 durchsetzen.

Spannende Begegnung vor einer tollen Zuschauerkulisse

Auf dem Rasen der Fußballakademie Burgenland in Mattersburg startete vor einer großartigen Zuschauerkulisse das erste Schlagerspiel der Saison in der 2. Klasse Mitte. Von Beginn an versuchten die Hausherren, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken, aber die Defensive der Auswärtigen stand bombenfest und ließen die Hausherren kaum in die Nähe des Strafraumes kommen und spezialisierten sich auf einen gefährlichen Konterfußball. So entstand auch der 1:0 Führungstreffer in der 16. Minute, als Florian Gold einen Zuckerpass dem Neuzugang Lukas De Zordo servierte und der ließ dem Mattersburger Goalie Michael Stöger keine Chance und netzte souverän ein. Nach diesem Führungstreffer der Gäste erhöhten die Heimischen den Druck auf den Kasten der Antauer, kamen aber in der ersten Halbzeit zu keinem Torerfolg, im Gegenteil, Lukas De Zordo hatte das 2:0 vor den Füßen, scheiterte aber am Goalie. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Antauer Bollwerk war nicht zu überwinden

In der 2. Spielhälfte dasselbe Bild wie in Halbzeit eins, Mattersburg war in der Offensive stark vertreten, aber das Antauer Bollwerk hielt allen Versuchen der Hausherren, einen Treffer zu erzielen, stand. In der 60. Minute ein Abwehrfehler der Heimischen, Lukas De Zordo war wieder zur Stelle, überspielte noch einen Mattersburger Spieler und schob das Leder zur 2:0 Führung ein. In den restlichen 30 Minuten der Spielzeit ließen die Gäste nicht mehr viel zu und gingen als verdiente Sieger vom Platz. Nachdem die Mattersburger im gesamten Herbst nur zwei Tore zugelassen haben, wurden ihnen heute an einem Spieltag von Antau gleich zwei Tore eingeschenkt.

Stimmen zum Spiel:

Viktor Hanak, Trainer SV Antau:

„Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft, sie hat eine hervorragende Leistung gezeigt und ist als Einheit aufgetreten, jeder hat für jeden gekämpft und unser Sieg ist hochverdient. Ich möchte von meiner Mannschaft keinen Spieler hervorheben, sie haben als Team eine Superleistung geboten.“