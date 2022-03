Schlag ins Kontor von Markt Sankt Martin - Raiding bleibt mit Sieg oben dran

Details Montag, 14. März 2022 18:00

Mit 0:4 verlor Markt Sankt Martin am vergangenen Sonntag deutlich gegen den ASK Raiding. Raiding ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Gäste einen klaren Erfolg. Der ASK Raiding war bereits im Hinspiel gegen Markt Sankt Martin in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren, auch diesmal war die Sache von beginn weg relativ klar.

Raiding startete wie die Feuerwehr und durfte auch früh jubeln, ein Doppelschlag brachte den Favoriten auf Kurs. Elias Erhardt trug sich in der sechsten Spielminute in die Torschützenliste ein, ein sehenswerter Treffer zum Start. Raiding machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Richard Nemeth (9.), der Offensivmann blieb das ganze Spiel über gefährlich. Mit dem 3:0 von Benjamin Posch für das Heimteam war das Spiel eigentlich schon entschieden (30.). Markt Sankt Martin ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der Hausherren.

Raiding ohne Probleme

In der zweiten Halbzeit verwalteten die Hausherren dann den Vorsprung, es reichte dennoch für einen vierten Treffer von Richard Nemeth, der seine starke Leistung krönte! Das Konto von Raiding zählt mittlerweile 43 Punkte. Damit steht der ASK Raiding kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Defensive von Raiding (15 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Mitte zu bieten hat. Am kommenden Samstag trifft der ASK Raiding auf den UFC Sieggraben, Markt Sankt Martin spielt am selben Tag gegen den Mattersburger Sportverein 2020.

"Diesmal waren wir wieder auf Augenhöhe, wir hatten noch viele weitere Möglichkeiten, der Sieg geht in Ordnung", so Raidings Sektionsleiter Franz Erhardt.

Die Besten: Richard Nemeth, Elias Erhardt (beide Raiding)

2. Klasse Mitte: ASK Raiding – Markt Sankt Martin, 4:0 (3:0)

74 Richard Nemeth 4:0

30 Benjamin Posch 3:0

9 Richard Nemeth 2:0

6 Elias Erhardt 1:0