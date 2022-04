SC Dörfl mit gelungenem Saisonausklang im normalen Modus

Details Montag, 04. April 2022 19:43

Dörfl befindet sich unter den ersten sechs! Die Gäste gewannen mit 3:0 gegen Tschurndorf und verabschiedeten sich mit einem Sieg in die Saisonzwischenpause, nachdem ab jetzt im neuen Modus weitergespielt wird. Pflichtgemäß strich dabei der SC Dörfl gegen den ASK Tschurndorf drei Zähler ein. Sportclub Dörfl hatte Tschurndorf im Hinspiel bereits klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:0 gesiegt.

Dörfl hatte dabei aber einen mäßigen Start ins Spiel, man wusste bereits vor der Partie, dass man unter den ersten sechs in der Tabelle war, demnach warf man nicht alles in die Wagshale zu Beginn. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen.

Dörfl mit der Entscheidung

Dies sollte sich in den zweiten 45 Minuten dann ändern, denn die Hausherren zogen das Tempo dann doch etwas an und ließen dem ASK Tschurndorf am Ende des Tages keine Chance. Marton Czimber, Dominik Szemere und in der NachspielPeter Toth sorgten am Ende des Tages dann doch für einen deutlichen Erfolg für die Gastgeber in diesem Spiel. Mit 83 Gegentreffern stellte Tschurndorf damit die schlechteste Defensive der Liga. Das Schlusslicht ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Sportclub Dörfl befindet sich mit 32 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld und auch unter den ersten sechs.

"Wir wusstenn bereits vor dem Spiel, dass es für uns reichen würde, dass hat uns zu Beginn sicherlich etwas gebremst", so Dörfls Trainer Reinhard Schock.

Der Beste: Andreas Kögl (Dörfl)

2. Klasse Mitte: ASK Tschurndorf – Sportclub Dörfl, 0:3 (0:0)

91 Peter Toth 0:3

81 Dominik Bence Szemere 0:2

59 Marton Czimber 0:1