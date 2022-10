Wiesen holt sich Packung ab - Hirm mit Kantersieg

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 00:36

ASK Hirm stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SC Wiesen mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Hirm hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Vor 56 Zuschauern markierte Erwin Hujdurovic das 1:0 (3.). ASK Hirm musste den Treffer von Lukas Baier zum 1:1 hinnehmen (35.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Cristian-Florin Tica für Hirm zur Führung (43.). ASK Hirm hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Erdogan Tekin erhöhte den Vorsprung von Hirm nach 60 Minuten auf 3:1. Fatih Satilmis brachte ASK Hirm in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (70.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Niko Cerny für einen Treffer sorgte (91.). Zum Schluss feierte Hirm einen dreifachen Punktgewinn gegen Wiesen.

SC Wiesen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen ASK Hirm steht Wiesen mit dem Rücken zur Wand. Mit erst zwölf erzielten Toren hat SC Wiesen im Angriff Nachholbedarf. In dieser Saison sammelte Wiesen bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Hirm ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zweite Position vorgerückt. Mit 20 geschossenen Toren gehört ASK Hirm offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Mitte. Mit dem Sieg knüpfte ASK Hirm an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hirm fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Seit fünf Begegnungen hat Hirm das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SC Wiesen tritt am kommenden Samstag bei SV Sigleß an, ASK Hirm empfängt am selben Tag UFC Sieggraben.

2. Klasse Mitte: SC Wiesen – ASK Hirm, 1:5 (1:2)

91 Niko Cerny 1:5

70 Fatih Satilmis 1:4

60 Erdogan Tekin 1:3

43 Cristian-Florin Tica 1:2

35 Lukas Baier 1:1

3 Erwin Hujdurovic 0:1