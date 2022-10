Unterpullendorf deklassiert Deutschkreutz/Unterfrauenhaid!

Details Dienstag, 11. Oktober 2022 11:15

Unterpullendorf erteilte der Reserve von Deutschkr./Unterfrauenh. eine Lehrstunde: 7:0 hieß es am Ende für SC Unterpullendorf. Unterpullendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II einen klaren Erfolg.

SC Unterpullendorf legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Szabolcs Major aufhorchen (1./11.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Schattovits, als er das 3:0 für den Gastgeber besorgte (24.). Djordje Djokic gelang ein Doppelpack (28./33.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. In der ersten Hälfte wurde Deutschkr./Unterfrauenh. II nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete.



Auch nach der Pause ging es munter weiter: Darjan Todorovic legte in der 61. Minute zum 6:0 für Unterpullendorf nach. Marko Filotto stellte schließlich in der 90. Minute den 7:0-Sieg für SC Unterpullendorf sicher. Schlussendlich setzte sich Unterpullendorf mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut SC Unterpullendorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Die Defensive von Unterpullendorf (neun Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Mitte zu bieten hat. Die Saison von SC Unterpullendorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II. Die mittlerweile 27 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast bekleidet mit 14 Zählern Tabellenposition fünf. Deutschkr./Unterfrauenh. II verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Mit insgesamt 18 Zählern befindet sich Unterpullendorf voll in der Spur. Die Formkurve von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Sonntag tritt SC Unterpullendorf bei ASK Tschurndorf an, während Deutschkr./Unterfrauenh. II zwei Tage zuvor ASK Hirm empfängt.

2. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II, 7:0 (5:0)

90 Marko Filotto 7:0

61 Darjan Todorovic 6:0

33 Djordje Djokic 5:0

28 Djordje Djokic 4:0

24 Lukas Schattovits 3:0

11 Szabolcs Major 2:0

1 Szabolcs Major 1:0