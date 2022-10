Hirm auf Aufstiegskurs!

Details Samstag, 15. Oktober 2022 20:40

Hirm erteilte der Zweitvertretung von Deutschkr./Unterfrauenh. eine Lehrstunde: 8:3 hieß es am Ende für ASK Hirm. An der Favoritenstellung ließ Hirm keine Zweifel aufkommen und trug gegen Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II einen Sieg davon.

Vor 80 Zuschauern markierte Niko Cerny die Führung für ASK Hirm (12.). Erdogan Tekin versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (17.). Cerny vollendete zum dritten Tagestreffer in der 18. Spielminute. Tekin (19.) und Cristian-Florin Tica (22.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Hirm. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Kautz in der 29. Minute. Nach dem souveränen Auftreten von ASK Hirm überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.



Durchsetzungsstark zeigte sich der Ligaprimus, als David Suingiu (52.) und Tekin (60.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Den Vorsprung von Hirm ließ Tica in der 70. Minute anwachsen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Emmerich Hermann für einen Treffer sorgte (92.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr ASK Hirm einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

35 Gegentreffer musste Deutschkr./Unterfrauenh. II im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Der Gastgeber belegt mit 14 Punkten den fünften Tabellenplatz. Die Stärke von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II liegt in der Offensive – mit insgesamt 24 erzielten Treffern. Deutschkr./Unterfrauenh. II verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Leistungskurve von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Hirm einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 31 Treffern stellt ASK Hirm den besten Angriff der 2. Klasse Mitte. Mit dem Sieg knüpfte ASK Hirm an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hirm sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Hirm zu besiegen.

Am kommenden Sonntag tritt Deutschkr./Unterfrauenh. II bei UFC Sieggraben an, während ASK Hirm einen Tag zuvor ASK Tschurndorf empfängt.

2. Klasse Mitte: Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II – ASK Hirm, 3:8 (1:5)

92 Emmerich Hermann 3:8

70 Cristian-Florin Tica 2:8

70 Jan Steiner 2:7

60 Erdogan Tekin 1:7

52 David Suingiu 1:6

29 Michael Kautz 1:5

22 Cristian-Florin Tica 0:5

19 Erdogan Tekin 0:4

18 Niko Cerny 0:3

17 Erdogan Tekin 0:2

12 Niko Cerny 0:1