Das Beste zum Schluss: Sieggraben erzielt Remis in der Nachspielzeit!

Details Samstag, 15. Oktober 2022 20:41

Das Spiel vom Freitag zwischen SC Wiesen und UFC Sieggraben endete mit einem 3:3-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marcell Deak sein Team in der zehnten Minute. Sieggraben brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Wiesen hatte bis zur Pause Bestand.



Fabian Habeler versenkte die Kugel zum 2:0 für SC Wiesen (48.).





Sieggraben weiß den Ballbesitz nicht in Tore umzumünzen Mathias Senft, Ticker-Reporter

UFC Sieggraben markierte das 1:2 (85.). In der 87. Minute verhinderte die Hintermannschaft von Wiesen den Gegentreffer von Sieggraben nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. In der Nachspielzeit schockte Deak UFC Sieggraben, als er das Führungstor für SC Wiesen erzielte (94.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Ulas Kuzu für Sieggraben zum 3:3 traf (95.). Schließlich gingen Wiesen und UFC Sieggraben mit einer Punkteteilung auseinander.

SC Wiesen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Teilerfolg verbesserte sich das Heimteam im Klassement auf Platz zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Wiesen liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 28 Gegentreffer fing. SC Wiesen verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Wiesen überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Sieggraben machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Am liebsten teilen die Gäste die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher dreimal bewies. Seit fünf Spielen wartet UFC Sieggraben schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

SC Wiesen tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei ASK Stoob an. Zwei Tage später empfängt Sieggraben die Reserve von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid.

2. Klasse Mitte: SC Wiesen – UFC Sieggraben, 3:3 (1:0)

95 Ulas Kuzu 3:3

94 Marcell Deak 3:2

87 David Foeldvarszki 2:2

85 David Foeldvarszki 2:1

48 Fabian Habeler 2:0

10 Marcell Deak 1:0