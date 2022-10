Egle leitet die Wende ein - Tor-Festival in Sieggraben!

Details Montag, 24. Oktober 2022 11:05

Nachdem UFC Sieggraben bereits scheinbar uneinholbar in Front gelegen hatte, vollbrachte die Zweitvertretung von Deutschkr./Unterfrauenh. noch eine fulminante Aufholjagd und setzte sich mit 5:4 durch. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Balazs Velencei markierte vor 70 Zuschauern die Führung für Sieggraben (12.). Bereits in der 15. Minute erhöhte der Gastgeber den Vorsprung. UFC Sieggraben musste den Treffer von Laszlo Egle zum 1:2 hinnehmen (35.). In der 36. Minute brachte Sieggraben das Netz zum Zappeln. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Imran Muji das 4:1 nach (40.). Die Überlegenheit von UFC Sieggraben spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.



Mit dem Treffer zum 2:4 in der 53. Minute machte Egle zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Sieggraben war jedoch weiterhin groß. Das 3:4 von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II bejubelte Gabor Savanyo (54.).

Unglaubliche Parade von Hofer nach einem vermeintlichen Abseits von Muji Straussi, Ticker-Reporter

UFC Sieggraben kam nicht mehr ins Spiel zurück, Adam Horvath brachte Deutschkr./Unterfrauenh. II sogar in Führung (90.). Sieggraben ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

UFC Sieggraben verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang Sieggraben kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt UFC Sieggraben nur auf Rang acht.

Deutschkr./Unterfrauenh. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 39 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der 2. Klasse Mitte ein. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II momentan auf dem Konto. Deutschkr./Unterfrauenh. II verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II setzte sich mit diesem Sieg von Sieggraben ab und belegt nun mit 17 Punkten den fünften Rang, während UFC Sieggraben weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

2. Klasse Mitte: UFC Sieggraben – Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II, 4:5 (4:1)

90 Adam Horvath 4:5

61 Laszlo Egle 4:4

54 Gabor Savanyo 4:3

53 Laszlo Egle 4:2

40 Imran Muji 4:1

36 David Foeldvarszki 3:1

35 Laszlo Egle 2:1

15 David Foeldvarszki 2:0

12 Balazs Velencei 1:0