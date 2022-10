Klatsche für Unterrabnitz bei Antau!

Details Montag, 24. Oktober 2022 11:07

SC Unterrabnitz blieb gegen Antau chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. SV Antau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Unterrabnitz einen klaren Erfolg.

Karl Gerdenich war es, der vor 145 Zuschauern in der zweiten Minute das 1:0 für Antau besorgte. Für das 1:1 von SC Unterrabnitz zeichnete Olivér Szabella verantwortlich (14.). Manuel Hergovits trug sich in der 46. Spielminute in die Torschützenliste ein.

Aus diesem Eckball resultiert auch der nächste Treffer nach einem Standard. Der Ball scheint geklärt , kommt aber auf Umwegen zum aufgerückten Rechtsverteidiger Hergovits , der im Fünfer ruhig bleibt und lässig flach einschiebt. Ein mental wichtiger Zeitpunkt für einen Treffer! Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Mit drei Treffern von Andreas Gold (61./68.) und Robert Gold (64.) enteilte Antau Unterrabnitz. SC Unterrabnitz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:5 ein (69.). Andreas Gold vollendete zum achten Tagestreffer in der 80. Spielminute. Am Ende kam SV Antau gegen Unterrabnitz zu einem verdienten Sieg.

Antau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der Gastgeber sechs Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SV Antau die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Die Defensive von SC Unterrabnitz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 29-mal war dies der Fall. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Unterrabnitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Antau setzte sich mit diesem Sieg von SC Unterrabnitz ab und belegt nun mit 20 Punkten den vierten Rang, während Unterrabnitz weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

2. Klasse Mitte: SV Antau – SC Unterrabnitz, 6:2 (2:1)

80 Andreas Gold 6:2

69 Joachim Fruehstueck 5:2

68 Andreas Gold 5:1

64 Robert Gold 4:1

61 Andreas Gold 3:1

46 Manuel Hergovits 2:1

14 Oliver Szabella 1:1

2 Karl Gerdenich 1:0