Unterhaltsames Remis zwischen Wiesen und Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II

Am Samstag kam die Reserve von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid bei SC Wiesen nicht über ein 2:2 hinaus. Wiesen stellte sich damit in einem packenden Match als harte Nuss heraus: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II mit 3:0 für sich entschieden.

Tore erst nach dem Seitenwechsel

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC Wiesen und Deutschkr./Unterfrauenh. II ohne Torerfolg in die Kabinen. Für den Führungstreffer von Wiesen zeichnete Christian Hess verantwortlich (53.), der bei einem Freistoß zur Stelle war. Nach 55 Minuten beförderten die Gastgeber das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz - Noel Ferenc Karasz sorgte für den Doppelschlag des Heim-Teams. Jan Steiner verkürzte für Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II später in der 66. Minute auf 1:2. Gabor Savanyo war es, der in der 75. Minute das Spielgerät im Tor von SC Wiesen unterbrachte und die Gäste über den Ausgleich jubeln ließ. Die rote Karte gegen Andreas Niklos in der 90. Minute brachte keine Änderungen mehr - die in Unterzahl agierenden Gäste fuhren das "X" trotz Rückstand und Unterzahl ein.

Zwei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Wiesen momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SC Wiesen nur drei Zähler.

Deutschkr./Unterfrauenh. II rangiert mit 18 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, tritt Wiesen bei Sportclub Dörfl an, schon einen Tag vorher muss Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II seine Hausaufgaben bei ASK Tschurndorf erledigen. Los geht es ebenfalls um 16:30 Uhr.

2. Klasse Mitte: SC Wiesen – Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II, 2:2 (0:0)

75 Gabor Savanyo 2:2

66 Jan Steiner 2:1

55 Noel Ferenc Karasz 2:0

53 Christian Hess 1:0

