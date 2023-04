Antau wahrt mit Sieg bei Schlusslicht Stoob Anschluss an Tabellenspitze

Details Samstag, 01. April 2023 08:18

Für ASK Stoob gab es in der Partie gegen SV Antau, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen - dieses Duell gab es im Zuge der 13. Runde am Freitagabend zu beäugen. Antau war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und wurde dieser Rolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte sich Stoob als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Deutliche Geschichte schon in Hälfte eins

Raphael Pohl traf vor 135 Zuschauern nach 30 Minuten und in Folge einer schönen Kombination zur Führung für SV Antau, schon zuvor hatten die Gäste einige gute Möglichkeiten vorgefunden. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Manuel Hergovits einen weiteren Treffer für die Gäste, dieser nützt nämlich einen Abpraller. Noch vor der Halbzeit legte Pohl seinen zweiten Treffer nach (45.) und sorgte damit für den 0:3-Pausenstand. Der tonangebende Stil von Antau spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Kurz vor Ultimo war noch Peter Gugcso zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von ASK Stoob verantwortlich (89.), der allerdings keinen Turnaround mehr mit sich brachte. Schließlich strich SV Antau die Optimalausbeute gegen den Tabellenletzten ein.

Stoob muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Bislang gelangen den Hausherren nur zwei Siege und ein Unentschieden, bei zeitgleich zehn Niederlagen.

Nach 13 absolvierten Spielen stockte Antau sein Punktekonto bereits auf 26 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der Angriff von SV Antau wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 31-mal zu. Antau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte man acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Stoob stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei SC Unterpullendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Antau Sportclub Dörfl.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – SV Antau, 1:3 (0:3)

89 Peter Gugcso 1:3

45 Raphael Pohl 0:3

43 Manuel Hergovits 0:2

30 Raphael Pohl 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei