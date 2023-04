Wer hat noch nicht, wer will nochmal? 4:4-Torreigen bei Deutschkreutz II gegen Mannersdorf

Details Samstag, 08. April 2023 08:56

Im Spiel der Zweiermannschaft von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid gegen UFC Mannersdorf gab es Tore am laufenden Band, als man sich am Freitagabend unter dem Deckmantel von Spieltag 14 in der 2. Klasse Mitte gegenüberstand. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel war eine Demonstration von Mannersdorf gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Kurioser Spielverlauf

Anfänglich kommt das Match noch relativ ausgeglichen und chancenarm daher. Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf der Gast zur Führung (42.), als Daniel Norbert Voelgyi bereits den vermeintlichen Pausenstand herbeizuführen schien. Dann aber schlugen die Hausherren binnen 60 Sekunden doppelt zurück: Mit einem schnellen Doppelpack (44./45.) zum 2:1 schockte Gabor Savanyo UFC Mannersdorf und drehte das Spiel noch vor dem Seitenwechsel. Zur Pause war Deutschkr./Unterfrauenh. II im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Emmerich Hermann beförderte das Leder zum 3:1 der Heimmannschaft über die Linie (51.) und sorgte damit vermeintlich für die Vorentscheidung. Mannersdorf schoss in der 73. Minute das Tor zum 3:2 durch Daniel Norbert Voelgyi und ließ damit Comeback-Hoffnungen aufkommen. Marcel Herold glich nur wenig später für UFC Mannersdorf aus (78.) - damit nahm eine packende Schlussphase ihren Lauf. Dass Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Richard Ferenc Banfalvi, der in der 82. Minute zur Stelle war und die Hausherren einmal mehr in Front brachte. Mannersdorf traf in Minute 92 doch noch zum Ausgleich - Daniel Norbert Voelgyi bringt den Punkt für die Gäste ins Trockene. Am Ende stand es zwischen Deutschkr./Unterfrauenh. II und UFC Mannersdorf pari.

Fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Deutschkr./Unterfrauenh. II momentan auf dem Konto.

Mannersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Nur zweimal gab sich UFC Mannersdorf bisher geschlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte Mannersdorf insgesamt nur drei Zähler.

Nächster Prüfstein für Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II ist SC Unterrabnitz (Samstag, 16:00 Uhr). UFC Mannersdorf misst sich am selben Tag mit ASK Tschurndorf (19:00 Uhr).

2. Klasse Mitte: Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II – UFC Mannersdorf, 4:4 (2:1)

92 Daniel Norbert Voelgyi 4:4

82 Richard Ferenc Banfalvi 4:3

78 Marcel Herold 3:3

73 Daniel Norbert Voelgyi 3:2

51 Emmerich Hermann 3:1

45 Gabor Savanyo 2:1

44 Gabor Savanyo 1:1

42 Daniel Norbert Voelgyi 0:1

