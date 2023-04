Wiesen setzt in Keller-Duell gegen Tschurndorf Ausrufezeichen

Details Samstag, 08. April 2023 17:55

Am Samstag verbuchte SC Wiesen einen 3:1-Erfolg gegen ASK Tschurndorf, als man sich im Zuge der 14. Runde gegenüberstand. Das Hinspiel hatte Tschurndorf mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Messe direkt nach dem Seitenwechsel gelesen

Marcell Deak brachte SC Wiesen in der 17. Minute nach vorn. Zur Pause wussten die Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Deak schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.) - als das direkt nach dem Seitenwechsel. Fabian Habeler schraubte das Ergebnis in der 51. Minute auf 3:0 für Wiesen, damit war bereits von einer Vorentscheidung die Rede. Philipp Reisner beförderte das Leder zum 1:3 von ASK Tschurndorf über die Linie (69.), konnte mit diesem Ehrentreffer aber keinen Turnaround mehr herbeiführen. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte SC Wiesen schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SC Wiesen nun auf dem zehnten Platz steht. Wiesen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte man endlich wieder einmal drei Punkte.

Tschurndorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Gäste mussten sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ASK Tschurndorf insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten aktuell eher düster.

Nächster Prüfstein für Wiesen ist SV Antau (Samstag, 18:00 Uhr). ASK Tschurndorf misst sich am selben Tag mit UFC Mannersdorf (19:00 Uhr).

2. Klasse Mitte: SC Wiesen – ASK Tschurndorf, 3:1 (1:0)

69 Philipp Reisner 3:1

51 Fabian Habeler 3:0

46 Marcell Deak 2:0

17 Marcell Deak 1:0

